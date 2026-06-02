Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі залишаються доступними через мережу фудбанків та благодійних програм підтримки, повідомляє Politeka.

У країні продовжує діяти система продовольчої допомоги, яка базується на перерозподілі товарів від супермаркетів і виробників. Йдеться про фудбанки — структури, що приймають харчі з наближеними строками придатності або надлишкові партії, які вже не потрапляють у комерційний продаж, але залишаються придатними для споживання після перевірки якості.

Отримувачами такої підтримки можуть бути люди похилого віку, переселенці, особи з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі батьки, ветерани, а також мешканці прифронтових територій. Для участі зазвичай потрібна попередня реєстрація та підтверджувальні документи, що визначають соціальний статус.

Склад переданих наборів варіюється залежно від постачань. Здебільшого це продукти тривалого зберігання: крупи, макаронні вироби, борошно, олія, цукор, сіль та консерви. Додатково можуть додаватися чай, кава та засоби гігієни. У деяких випадках видаються свіжі овочі, хлібобулочні вироби, молочна продукція, вода або соки.

Серед ключових операторів системи працюють Українська федерація банків продовольства, FoodBank Ukraine та проєкт Тарілка. Вони координують збір, сортування та розподіл ресурсів між регіонами, включно з південними й центральними містами.

Важливо, що перед видачею всі позиції проходять контроль якості. Прострочена продукція не передається, а маркування «краще спожити до» використовується як орієнтир, тоді як «вжити до» означає остаточний безпечний термін.

В окремих пунктах організації також забезпечують гаряче харчування, що дозволяє розширити формат підтримки для людей, які не можуть самостійно готувати їжу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі формуються залежно від логістики постачань і залишаються одним із ключових механізмів соціальної підтримки для вразливих груп населення.

Джерело: 24 канал

