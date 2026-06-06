Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області пов’язують із необхідністю приведення фінансових розрахунків до актуальних економічних умов.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області зафіксовано у Бердичеві після рішення виконавчого комітету щодо перегляду вартості операцій із вивезення побутового сміття.

Питання розглядалося 27 травня під час засідання міського виконкому. Додатково аналізувалися фінансові розрахунки підприємства «Полісся Екосфера Нова», яке відповідає за санітарне обслуговування території громади та логістику відходів.

Представники структури зазначили, що попередня редакція цін діяла з серпня 2025 року. Відтоді витрати зросли через зміну вартості пального, електроенергії та оплати праці персоналу, що безпосередньо вплинуло на економічну модель діяльності.

Наразі для мешканців багатоквартирного сектору встановлено щомісячний платіж 56,10 грн, для приватного сектору — 56,40 грн, а розрахунок за кубічний метр становить 212,70 грн. Під час обговорення у виконкомі зазначалося, що загальна корекція сягає близько десяти відсотків.

У новому проєкті передбачено оновлені показники: 61,00 грн для багатоквартирних будинків, 61,20 грн для приватного сектору, а також 233,60 грн за кубометр. Саме ці параметри винесені на затвердження після погоджувальної процедури.

Окремо розглядали стан інфраструктури збору та транспортування сміття. У місті поступово встановлюють контейнери нового зразка, модернізують майданчики та тестують індивідуальні ємності для приватних домогосподарств.

Паралельно триває опрацювання системи сортування, однак її повноцінне впровадження поки відкладене до завершення технічної підготовки.

У підсумку, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області пов’язують із необхідністю приведення фінансових розрахунків до актуальних економічних умов та стабілізації роботи профільного підприємства.

Джерело: rio-berdychiv

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