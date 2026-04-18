Заплановано додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 19 квітня.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, що триватимуть у Полтавській області, в неділю, 19 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила Омельницька Громада з посиланням на дані ДТЕК.

Заплановано графіки відключення світла у Полтавській області на 19 квітня, пов’язані з проведенням профілактичних і планових робіт на мережах. Фахівці здійснюватимуть технічне обслуговування електрообладнання в окремих районах, що необхідно для підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аваріям у майбутньому.

З 8 до 20 години (на 12 годин поспіль) зникне електрика в населеному пункті Щербаки. Знеструмлять такі вулиці:

Богдана Хмельницького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

Вишневий пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27

Героїв полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Залізнична — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кільцева — 9, 11

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропивницького — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельницька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революціонерів — 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2

Також з 8 до 20 години в селі Гуньки буде відсутня електроенергія. Знеструмлять будинки, що розташовані за адресами:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лісова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

Луговий пров. — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Кам'яна — 2, 8

Кам'янський пров. — 1, 6

В селі Демидівка з 8 до 20 години триватимуть додаткові графіки відключення світла. Вимкнуть електрику за такими адресами:

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Української Перемоги — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героїв ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

