Подорожчання проїзду у Вінниці активно обговорюють місцеві перевізники через економічну необґрунтованість теперішнього тарифу на рівні 15 гривень, повідомляє Politeka.

Цю вартість встановили ще в червні 2022 року, і з того часу фінансові умови для роботи транспортних компаній суттєво погіршилися.

Фахівці зазначають, що економіка приватного сектору зараз знаходиться на межі через стрімке зростання цін на пальне та регулярні ремонти машин.

Водій популярного міського маршруту №16А, який сполучає Барське шосе та Водоканал, Ігор Юрчак працює в цій сфері вже 16 років.

Чоловік розповідає, що з моменту останнього затвердження тарифу вартість автомобільного пального зросла на 54 відсотки.

Якщо у 2022 році літр палива коштував приблизно 50 гривень, то нині цей показник сягає 85 гривень.

За словами досвідченого водія, лише одна заправка великого автобуса обходиться власнику у суму від 3200 до 3300 гривень, що повністю нівелює щоденний заробіток.

Крім значних фінансових труднощів, які спонукають до подорожчання проїзду в Вінниці, місцева галузь перевезень гостро потерпає від дефіциту професійних кадрів.

Голова асоціації маршрутників Олександр Гота підкреслює, що зараз перевізники перебувають у стані виживання.

Показовим став приклад 29-го маршруту, де за рішенням міської ради мало б працювати 19 автобусів, проте на рейс виходить лише три одиниці.

Потенційне подорожчання проїзду у Вінниці викликає жваві дискусії, адже місто поки тримає планку у 15 гривень, тоді як у багатьох інших регіонах ціни давно переглянули.

Наразі найвищу вартість зафіксували у Львові, де за поїздку просять 30 гривень. У Черкасах та Запоріжжі квиток коштує 25 гривень, у Дніпрі пасажири платять 23 гривні, а у Кривому Розі ціна становить 20 гривень.