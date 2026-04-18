Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Полтавской области в воскресенье, 19 апреля, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредила Омельницкая община со ссылкой на данные ДТЭК.
Планируется графики отключения света в Полтавской области на 19 апреля, связанные с проведением профилактических и плановых работ на сетях. Специалисты будут осуществлять техническое обслуживание электрооборудования в отдельных районах, что необходимо для повышения надежности электроснабжения и предотвращения возможных аварий в будущем.
С 8 до 20 часов (на 12 часов подряд) исчезнет электричество в населенном пункте Щербакы. Обесточат такие улицы:
- Богдана Хмельныцького — 10
- Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
- Вышневый пров. — 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27
- Героив полку Азов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12
- Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13
- Зелена діброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22
- Кильцева — 9, 11
- Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
- Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21
- Марка Кропывныцького — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
- Омельныцька — 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Революционерив — 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25
- Садова — 2
Также с 8 до 20 часов в селе Гунькы будет отсутствовать электроэнергия. Обесточат дома, расположенные по адресам:
- Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11
- Лисова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28
- Лугова — 7
- Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12
- Луговый пров. — 1, 2, 3, 5, 7
- Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16
- Козацька — 2, 4, 13
- Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11
- Камяна — 2, 8
- Камянськый пров. — 1, 6
В селе Демыдивка с 8 до 20 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Отключат электричество по следующим адресам:
- Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14
- Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25
- Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108
- Героив ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17
- Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21
- Садова — 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где искать выдачу помощи.
Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.