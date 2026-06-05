Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2023, повідомляє Politeka.

Міська влада Дніпра забезпечує безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі тих людей, які зупинилися в офіційних шелтерах та зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи.

Як проінформували на офіційному сайті Департаменту соцполітики, право на щомісячне отримання продовольчих наборів мають особи похилого віку, громадяни з інвалідністю, матері з дітьми, а також діти віком від 3 до 18 років.

Окрім цього, безкоштовні продукти для ВПО т пенсіонерів у Дніпрі передбачені для законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або людину, дієздатність якої обмежена.

Набори також видають переселенцям, які опинилися у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку у Дніпровському міському центрі соціальних служб.

Сам гуманітарний набір складається з товарів тривалого зберігання та швидкого приготування. Туди входять м'ясні консерви, рибна консерва, печінковий паштет, а також готові другі страви з тушкованим м'ясом.

Для чаювання у пакунки додають чай, каву, цукор, галети, мед і джем. Окрім цього, кожен отримувач знайде у наборі макарони швидкого приготування.

Такий склад дозволяє забезпечити базові потреби переселенців у харчуванні.

Щоб оформити дану підтримку, людям необхідно особисто прийти до управління соціального захисту населення за місцем свого фактичного перебування та реєстрації. Із собою обов'язково треба мати пакет документів.

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