Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2023, повідомляє Politeka.
Міська влада Дніпра забезпечує безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі тих людей, які зупинилися в офіційних шелтерах та зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи.
Як проінформували на офіційному сайті Департаменту соцполітики, право на щомісячне отримання продовольчих наборів мають особи похилого віку, громадяни з інвалідністю, матері з дітьми, а також діти віком від 3 до 18 років.
Окрім цього, безкоштовні продукти для ВПО т пенсіонерів у Дніпрі передбачені для законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або людину, дієздатність якої обмежена.
Набори також видають переселенцям, які опинилися у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку у Дніпровському міському центрі соціальних служб.
Сам гуманітарний набір складається з товарів тривалого зберігання та швидкого приготування. Туди входять м'ясні консерви, рибна консерва, печінковий паштет, а також готові другі страви з тушкованим м'ясом.
Для чаювання у пакунки додають чай, каву, цукор, галети, мед і джем. Окрім цього, кожен отримувач знайде у наборі макарони швидкого приготування.
Такий склад дозволяє забезпечити базові потреби переселенців у харчуванні.
Щоб оформити дану підтримку, людям необхідно особисто прийти до управління соціального захисту населення за місцем свого фактичного перебування та реєстрації. Із собою обов'язково треба мати пакет документів.
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