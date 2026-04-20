У Дніпрі запровадили тимчасові зміни у роботі громадського транспорту через ремонт трамвайної колії, тож новий графік руху вже почав діяти.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі передбачає низку обмежень і коригувань маршрутів, які запровадили з 19 квітня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на трамвайних коліях, повідомляє Politeka.

У першу чергу, новий графік руху танспорту в Дніпрі торкнувся трамвайного сполучення, адже курсування трамвая №16 тимчасово повністю призупинено.

Також зміни зачепили популярні автобусні маршрути, які тепер курсують в об’їзд через вулицю Краснопільську, зокрема це стосується маршрутів №18, №55 та №151А.

Окремі коригування торкнулися кінцевих зупинок. Автобус №85 наразі завершує маршрут біля будівлі на вулиці Чорних Запорожців, 2А поруч із відділенням «Нова пошта».

Водночас, автобус №136А тимчасово змінив кінцеву і тепер курсує до проспекту Богдана Хмельницького, 123 замість вулиці Інженерної. Такі зміни спрямовані на те, щоб зберегти стабільність перевезень у період ремонту.

Суттєво змінилася і робота тролейбусів. Маршрути №2 та №12 об’єднали в один тимчасовий напрямок, який з’єднує житловий масив Парус із житловим масивом Перемога до провулку Добровольців.

Частина інших маршрутів скорочена. Зокрема, тролейбуси №7, №14, №17 та №20, а також автобус №38 тепер курсують лише до вулиці Князя Володимира Великого з кінцевою зупинкою біля «Мост-Сіті центр».

Зміни зачепили й інші напрямки, і новий графік руху транспорту в Дніпрі передбачає перенесення кінцевих зупинок для автобусів №23, №57А та №88 на площу Успенську.

Автобус №120 тимчасово завершує маршрут на вулиці Володимира Мономаха поруч із кінцевою зупинкою автобуса №121.

При цьому, у напрямку житлового масиву Перемога він їде через проспект Дмитра Яворницького, вулицю Воскресенську та Січеславську Набережну.

Автобус №121 також курсує зміненим маршрутом через вулицю Юліуша Словацького та далі повертається на звичний шлях.

Окрему увагу приділили трамвайному сполученню. Курсування трамвая №1, який курсував від Залізничного вокзалу до Університету науки і технологій, тимчасово призупинили.

Натомість, введено маршрут №1-К, який забезпечує сполучення між Залізничним вокзалом та вулицею Центральною. Також змінено маршрут трамвая №7, який тепер їде від площі Старомостової через площу Вокзальну.

Джерело

Останні новини України:

