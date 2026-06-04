Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 5 червня будуть тривати через регулярне технічне обслуговування мереж.

Українців попередили про графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області на 5 червня, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 5 червня будуть тривати через планові роботи. Регулярне технічне обслуговування мереж є важливою складовою підготовки енергетичної системи до підвищених навантажень. Завдяки виконанню планових робіт вдається покращити якість електропостачання, підвищити надійність обладнання та забезпечити більш стабільну роботу енергетичної інфраструктури міста.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», з 09:00–21:00 години не буде електрики в населеному пункті Недогарки. Світло не повернеться багато годин. Обмеження вводять лише за окремими адресами. Знеструмленими лишатимуться адреси:

Садова: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67-69, 72-74, 76, 80

З 09:00–17:00 години будуть тривати довготривалі знеструмлення в селі Красносілка. Без світла лишаться будинки, які розташовані за такими адресами:

Зарічна: 3, 5, 7, 10, 12-13, 15, 17-19, 22, 24-25, 27, 29, 31, 36, 40

Дмитра Коломійця: 3-4, 6-8, 10, 13-16, 18-20, 22-25, 27, 29, 33-36, 39, 44-45, 48, 52-59, 63, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95

Шевченка: 1, 11, 14, 19, 23, 26, 31

Анатолія Дейнека: 2а, 2б, 3-9, 11, 13-15, 17, 19, 21

Миру: 1-6, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22

В селі Голикове вводять додаткові графіки відключення світла. Знеструмлення триватимуть з 09:00–17:00 години. Обмеження стосуються наступних вулиць:

Луговий пров.: 1, 1А, 2, 4, 6-7, 11

Степова: 3-5, 4, 9-12, 14-17, 19-20

Центральна: 2-3, 5, 7-8, 12, 14, 16, 32, 35-37, 39-45, 47, 49-50

Широкопояса пров.: 5

Шкільний пров.: 1, 3-6, 8-9

Євгена Шрамка: 1-2, 5, 10, 13, 15-16, 18-19, 22, 25

Торбенка: 11-12, 15, 17-21

Шевченка: 1-4, 7, 9-16, 18-20

Берегова: 1, 4-5, 7, 12-13, 15, 18

Молодіжна: 1-4, 6-13

Річкова: 5, 8, 10, 12-13.

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