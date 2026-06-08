Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 9 червня є необхідним етапом підготовки мереж до подальшої експлуатації.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 9 червня пов’язані з проведенням комплексу технічних робіт, повідомляє Politeka.net.

Через планові та профілактичні роботи вводять графіки відключення світла у Кіровоградській області на 9 червня. Заплановані заходи є частиною системної роботи з обслуговування та модернізації мереж. Під час виконання робіт фахівці здійснюватимуть перевірку технічного стану обладнання, заміну окремих елементів мережі, а також усунення виявлених дефектів.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», з 09:00–17:00 години триватимуть знеструмлення в селі Красносілля. Обмежать світло в будинках, які розташовані за такими адресами:

Лісова — 4, 5

Центральна — 44, 50, 52–55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Шкільна — 4–5, 7–9, 11

Паркова — 2, 4–6, 8, 10–13, 21, 25

Перемоги — 1–2, 4–6, 7А, 8–10, 12, 14, 17–18, 20–21, 31–32, 36, 40, 42, 50, 54

Черкаська — 1–4, 7, 10–11, 14–15, 19, 21, 33, 39, 41, 38, 45–47, 50, 55, 58–60, 63–64, 69, 79

пров. Тімірязєва — 6

Тернова — 1–2, 4, 6А, 7–8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Травнева — 2–3, 5, 9, 11–12, 16, 20–21

Поштова — 2, 4–6, 13, 25А, 29

Чигиринська — 1, 4–11, 13, 16, 18, 21–22, 24, 26–27, 30, 33, 35, 38–39, 39А, 40–41, 43–44, 46–47

Велика — 2, 4, 6

Додаткові графіки відключення світла також діятимуть в селі Лікарівка через капітальний ремонт. Знеструмленими будуть з 09:00–20:00 години лише такі вулиці:

Козацька — 1–2, 4–5, 7–11, 13, 15

Кооперативна — 7–10, 12–22, 24, 26

Нова — 1–14, 16

Хліборобів — 1–2, 2А, 3, 6А, 7, 8А, 9, 10А, 11–13, 15, 17, 21, 23, 25, 27–28, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 51, 55, 57, 61, 69А, 73, 75, 77, 87, 89, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 133

З 09:00–20:00 години не буде електрики в населеному пункті Новоолексіївка, проте обмеження триватимуть тільки за такими адресами:

Кармелюка — 4, 15А, 16, 18

Л. Костенко — 7, 9, 11, 16

Миру — 2, 6, 9А.

З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Ясинуватка, однак це стосується лише окремих адрес:

Млинова — 3–6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24–26, 29–30, 32–36, 38, 40–41, 45, 47

Центральна — 4.

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