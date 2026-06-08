Робота для пенсіонерів у Запоріжжі наразі відкриває можливості для громадян з різним досвідом та технічними навичками, повідомляє Politeka.

На популярному ресурсі work.ua роботодавці оприлюднили нові пропозиції роботи для пеніонерів у Запоріжжі.

Серед них є вакансія інженера електронщика сервісного центру із заробітною платою від 25 000 до 30 000 грн. На цій посаді потрібно займатися збіркою, ремонтом та доопрацюванням електронних пристроїв.

Також обов’язки включають пайку компонентів, зокрема SMD, роботу з ручним інструментом та контроль якості зібраних виробів згідно з технічною документацією.

Компанія пропонує стабільний графік з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 та комфортні умови праці в сучасному виробничому середовищі.

Випробувальний термін триває 1 місяць із виплатою 25 000 грн, а після його закінчення заробітна плата становитиме 30 000 грн.

Інша робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна на великому промисловому підприємстві Групи, яким є ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ".

Сюди шукають кваліфікованого електрогазозварника із заробітною платою від 30 000 до 36 000 грн. Спеціаліст повинен виконувати газорізання та зварювання, читати креслення деталей та здійснювати ручне дугове зварювання металоконструкцій.

Для тих, хто має водійське посвідчення категорії В, відкрита вакансія водія таксі на авто компанії в сервісах Uklon та Bolt. Тут пропонують гнучкий графік під власні потреби із частковою або повною зайнятістю.

Водіям обіцяють щоденний дохід від 1200 до 2400 грн за день, що дозволяє отримувати загалом від 25 000 до 40 000 грн на місяць в місті Запоріжжя.