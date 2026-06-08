Дефіцит продуктів у Полтавській області розглядається як ризик окремих сегментів ринку.

Дефіцит продуктів у Полтавській області на тлі загальноекономічних зрушень в Україні може посилитися через скорочення обсягів виробництва молочної сировини, повідомляє Politeka.

За оцінками профільних аналітиків та даними галузевих об’єднань, ключовий тиск формують наслідки воєнних дій, а також здорожчання пального. Це підвищує витрати на транспортування та виготовлення кормової бази для тваринництва, що безпосередньо впливає на собівартість продукції.

Виробники повідомляють про зниження закупівельних цін на сировинні ресурси, що зменшує стимули для розширення поголів’я та нарощування випуску. У результаті формується тенденція до поступового скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

Експертні прогнози вказують, що восени вартість молочної групи товарів може зрости приблизно на 15–25%. При цьому різкого зникнення продукції з торгових мереж не очікується, оскільки частина обсягів традиційно спрямовується на зовнішні ринки.

Аналітики зазначають, що за умов зміни структури постачання можливе часткове перерозподілення потоків: менший експорт і більша частка реалізації всередині країни. Це дозволяє стримувати критичні перебої з наявністю базових харчових позицій.

У цьому контексті Дефіцит продуктів у Полтавській області розглядається як ризик окремих сегментів ринку, а не як повна відсутність товарів у торгових мережах.

Також варто зауважити, що фахівці додають, що подальша ситуація залежатиме від вартості енергоносіїв, логістичних витрат і стабільності виробничих процесів у тваринницькому секторі.

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