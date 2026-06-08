Графіки відключення світла у Запоріжжі на 9 червня пов’язані з виконанням планових ремонтних і профілактичних робіт.

У Запоріжжі на 9 червня запроваджують додаткові графіки відключення світла, які охоплять значну кількість адрес у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Графіки не порадують, адже триватимуть багато годин поспіль. Тимчасові обмеження електропостачання пов’язані з виконанням планових ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах електромереж. Такі заходи проводяться для підтримання надійної роботи енергосистеми, модернізації обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», графіки відключення світла з 09:00 до 17:00 години у Запоріжжі на 9 червня охолпять десятки будинків, що розташовані за наступними адресами:

Архітектурна: 70, 72

Віктора Духовченко (Цюрупи): 42-64, 67-89

Волонтерська (Гродненська): 1-21, 23а, 2-6, 8а, 8б, 10, 14-22

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 196-224, 243-275

Запорізька: 7 (9 пов), 9, 9 (9 пов), 9 а (9 пов), 9б

Ігора Сікорського: 218-232

Ірпінська (Челябінська): 1а, б, к, 2а, 2ас

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовнича: 47-91, 52-106

Олександрівська: 114, 95,97 (4 пов), 97, 97 а (4 пов)

Передатна: 10а, 14а, 11б, 1а, 1в, д, є, ж, з, с, ва, 3с, 3, 3д, 2а, г, е, 4а, 6с, 8а, 8б, 5а, 9а

Приходська (Комунарівська): 45, 45а, 49

Світловодська: 1-55, 2-54

Січеславська (Норільська): 2/4

Фабрична: 121, 123, 122, 124, 134, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 133а, 61

Цегельна: 122, 124с, 123/1, 123/2, 123/3, 154/2, 154, 154с(Святковий2), 249, 44а, 44с, 44, 46с, 47с, 49а, 49с, 49в, 51с, 53, 52с, 50/1, 50, 56, 56а, 58б, 58а, 58г, 57а, 59с, 58с, 60, 62, 63, 65а, 64, 68, 65, 65б, 67с

Шкільна: 10а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24/3, 24а, 26

пр. Соборний: 102, 104, 106, 106а

пров. Богатирський: 1, 3, 11, 15, 41, 2, 8

пров. Святковий: 1, 5а, 9а, 11б, 2(Цегельна154с), 2а

З 09:00 до 14:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі, які будуть тривати за такими адресами:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 33-63, 69-71, 36-68, 39, 41, 65, 67, 73, 81, 83, 77-93, 88-98

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 101, 73-87, 68-84, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144

Лейтенанта Шмідта: 156-226

Наскрізна: 17-23, 18-24

Ніжинська: 111-117, 120-126, 95-109

Фінансова: 1-21, 2-12, 23-35, 14-26

Човнова: 10-24, 21-27, 26-32

пров. Водний: 1-5, 2-4, 6, 7

пров. Таллінський: 1-7, 2-6, 9-15, 8-14.

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