Графіки відключення світла у Вінницькій області на 9 червня діятимуть за визначеними адресами.

Українців попередили про планові графіки відключення світла на 9 червня, які триватимуть багато годин поспіль у Вінницькій області, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 9 червня діятимуть за визначеними адресами відповідно до оприлюдненого графіка. Інформацію про час та перелік будинків, які потраплять під обмеження, рекомендують уточнювати на офіційних ресурсах енергокомпанії.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, 09.06.2026 року з 09:38 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в населеному пункті Тарасівка. Вони стосуються таких вулиць:

Берегова — 1, 2, 3

Б. Хмельницького — 13

Жовтнева — 9, 504

Ковальова — 2, 3, 4, 6, 6А, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 26, 30, 30/1, 518

Колгоспна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 91, 97, 98, 98/1, 98/2, 99, 109, 523

Коцюбинського — 1, 2, 4, 6, 9, 16, 22, 23, 33, 36, 515

Л. Українки — 1, 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 511

Молодіжна — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 14, 22, 504

Перемоги — 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 23, 26, 29, 31, 32, 36, 46, 50, 190, 520

Першотравнева — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 509

Південна — 1, 2, 3, 4, 5, 15, 24, 26, 28, 33, 35, 44, 45, 61, 74, 80, 86

Шевченка — 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 37, 508

Шкільна — 1, 4, 5, 6, 12, 13, 504

Додаткові графіки відключення світла триватимуть у селі Травневе. Знеструмлення вводять з 09:38 до 17:00 години, проте тільки в будинках, що знаходяться за адресами:

Джерельна — 4, 29, 50, 60

Хутір Млинки — 6, 8А

З 09:38 до 17:00 години також вимикатимуть електрику в населеному пункті Станіславчик, проте багато годин в темряві проведуть будинки, що розташовані лише за наступними вулицями:

1 Травня — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 82, 500

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 37

Зарічна — 1, 2, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

Леніна — 15, 20, 22, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 42, 44, 46

Млинки — 2, 4, 10, 501, 501Н

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

Центральна — 2А, 10, 13А, 15, 17, 23

провулок Зарічний — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: яка проблема знову з'явилася.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів і не лише: скільки виплатять у Вінницькій області.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де обіцяють затишні варіанти.