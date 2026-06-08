Для зручності споживачів підготовлено оновлені графіки відключень світла у Чернігівській області на 9 червня.

Українцям показали плановані графіки відключення світла, зо заплановані у Чернігівській області на 9 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 9 червня ввожять через планові профілактичні роботи. Під час проведення робіт можливі тимчасові знеструмлення окремих будинків і вулиць. Для зручності споживачів підготовлено оновлені графіки відключень, які дозволять мешканцям заздалегідь спланувати свої справи та підготуватися до можливих незручностей.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», 09.06.2026 року з 08:49–17:49 години в місті Мена не буде електрики. Знеструмлення стосуються лише окремих адрес:

Абрикосова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 2а, 4а, 4б, 7а, 20а, 21а

Вокзальна — 5, 5а

Коцюбинського — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 8а, 8б, 8в, 8г, 10а, 10б, 10в, 10г, 12а, 12б, 13а

Сіверський шлях — 48

З 08:00 до 19:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Сновськ. Знестремленими залишатимуться окремі вулиці:

Владимирська — 4, 6, 7, 8, 10

Левка Лук'яненка — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Лесі Українки — 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Лідії Вакуловської — 3, 5, 9

Лідії Вакуловської — 3, 5, 9 Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1а, 22

Набережна — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Соснова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Стельмаха — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17

З 09:00 до 19:00 години також діятимуть планові відключення світла в населеному пункті Куликівка. Обмеження торкнуться тільки наступних вулиць:

Артамонова — 1, 2

Валерія Сарани — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 4А, 7а

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 5а, 62, 9а, 12а

Вокзальна — 13, 24, 26

Гетьманська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 7А, 7б, 9А, 12а, 12в, 16а, 20а, 23а, 24б, 27б, 29а

Журавка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Козацька — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 5А, 6а, 8А, 19а

Короленка — 17, 21, 17А

Коцюбинського — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 4А, 50, 54, 56, 58, 5а, 15а, 19а, 21а, 27а, 36А, 45а, 81а, 47, 74

Лесі Українки — 81а

Лінійна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2а, 2б, 12а, 16а, 18А

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Миру — 4, 6А, 8а, 40А, 114, 118, 122, 124, 144, 154, 156, 158, 158а

Миру 1-й — 6

Миру 2-й — 10

Партизанська — 9

Садова — 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 26а, 30а, 30б

Свободи — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 25а, 28а, 29а, 33а, 33б, 35а

Січова — 22

Стадіона — 21.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: хто зможе отримати 1300 гривень.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Чернігові: де перекриють дорогу.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: вартість значно зросла за останній час.