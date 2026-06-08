Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують у приватному секторі міст і сіл регіону, де власники шукають мешканців для довготривалого проживання з обов’язками догляду за будинками та підтримання побуту, повідомляє Politeka.

У Жмеринському районі, в селі Потоки, доступний приватний будинок із кількома кімнатами та присадибною територією. Об’єкт не підключений до газопостачання й централізованої води, однак має криницю, пічне опалення, господарські споруди та сад. Від мешканців очікують догляд за майном і щоденні побутові роботи.

Ще одна пропозиція розміщена в Гонорівці Ямпільського району. Там пропонують житло з кількома кімнатами, пічним обігрівом і земельною ділянкою. Варіант підходить родинам, які можуть самостійно організувати життя в сільському середовищі з базовою інфраструктурою.

У Вінниці також доступна окрема кімната в цегляному будинку. Проживання розраховане на літню жінку або подружжя пенсійного віку. Є водопостачання, пічне опалення та невелика ділянка поруч, а санвузол винесений у двір.

У цьому контексті безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається одним із варіантів тимчасового розміщення для переселенців, які готові жити в сільських умовах і брати участь у догляді за нерухомістю.

Такі оголошення демонструють різні формати співпраці між власниками та мешканцями, де проживання поєднується з побутовими обов’язками.

Подальша поява подібних варіантів залежатиме від готовності власників надавати житло на взаємовигідних умовах.

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