Графік відключення води на тиждень з 27 квітня по 3 травня в Дніпрі вже оприлюднено, передає Politeka.

У Центральному районі міста комунальники проводять масові обмеження водовідведення для споживачів із боргами.

За даними КП «Дніпроводоканал», заходи триватимуть з 27 квітня по 1 травня 2026 року. Роботи виконує спеціалізована група, яка відключає послугу у багатоквартирних будинках із суттєвими заборгованостями за водопостачання, каналізацію та абонентське обслуговування.

Загальна сума боргів за цими адресами становить 4 874 617,29 грн. Найбільші нарахування зафіксовані на проспекті Олександра Поля, Січеславській Набережній, вулицях Щербакова, Лікаря Ребініна, Привокзальній, а також Менахем-Мендл Шнеєрсона.

Під обмеження потрапляє значний перелік будинків. Серед них: пл. Старомостова 1 і 2; вул. Привокзальна 3 і 4; вул. Щербакова 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4А, 6; просп. Олександра Поля 43, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 45, 48А, 48Б, 48В, 50Б, 59, 121, 121Б, 123, 125, 125А, 127; вул. Січеславська Набережна 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А; вул. Лікаря Ребініна 2 і 4А; вул. Незалежності 2, 2А, 6; просп. Богдана Хмельницького 10Г і 14А; вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона 1, 7, 9.

Також у списку: вул. Олександра Поля 48А і 48Б; окремі секції на Січеславській Набережній 12 і 13; а також низка будинків із меншими, але накопиченими боргами.

У підприємстві зазначають, що перед обмеженнями мешканців попереджали завчасно. Однак частина абонентів не погасила заборгованість і не звернулася для оформлення реструктуризації.

Відновлення послуги можливе після повного погашення або укладання договору. Для підключення також необхідні відсутність боргу, технічна справність системи та присутність власника під час пуску.

У «Дніпроводоканалі» нагадують, що такі заходи проводяться відповідно до постанови КМУ №1405 і застосовуються як крайній крок.

Додатково зазначається, що відключення стосується саме боржників Центрального району та не впливає на сумлінних споживачів.

