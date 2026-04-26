График отключения воды на неделю с 27 апреля по 3 мая в Днепре уже обнародован, передает Politeka.

В Центральном районе города коммунальщики проводят массовые ограничения водоотвода для потребителей с долгами.

По данным КП « Днепроводоканал », мероприятия продлятся с 27 апреля по 1 мая 2026 года. Работы выполняет специализированная группа, которая отключает услугу многоквартирных домов с существенными задолженностями за водоснабжение, канализацию и абонентское обслуживание.

Общая сумма долгов по этим адресам составляет 4874617,29 грн. Наибольшие начисления зафиксированы на проспекте Александра Поля, Сичеславской Набережной, улицах Щербакова, Доктора Ребинина, Привокзальной, а также Менахем-Мендл Шнеерсон.

Под ограничение попадает значительный список домов. Среди них: пл. Старомостова 1 и 2; ул. Привокзальная 3 и 4; ул. Щербакова 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4А, 6; просп. Александра Поля 43, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 45, 48А, 48Б, 48В, 50Б, 59, 121, 121Б, 123, 125, 125А, 127; ул. Сечеславская Набережная 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А; ул. Врача Ребинина 2 и 4А; ул. Независимости 2, 2А, 6; просп. Богдана Хмельницкого 10Г и 14А; ул. Менахем-Мэндл Шнеерсон 1, 7, 9.

Также в списке ул. Александра Поля 48А и 48Б; отдельные секции на Сичеславской Набережной 12 и 13; а также ряд домов с меньшими, но накопленными долгами.

В предприятии отмечают, что перед ограничениями жильцов предупреждали раньше времени. Однако часть абонентов не погасила задолженность и не обратилась за оформлением реструктуризации.

Возобновление услуги возможно после полного погашения или заключения договора. Для подключения также необходимы отсутствие долга, техническая исправность системы и наличие владельца при пуске.

В «Днепропроводке» напоминают, что такие мероприятия проводятся в соответствии с постановлением КМУ №1405 и применяются как крайний шаг.

Дополнительно отмечается, що такие мероприятия не влияют на добросовестных потребителей.

