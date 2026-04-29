Гуманітарна допомога доступна для українців, у тому числі пенсіонерів, проте не для всіх.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві надається організацією Армія Волонтерів, яка допомагає українцям від перших днів повномасштабного вторгнення, пише Politeka.net.



Основна мета ініціативи — допомогти людям задовольнити найнеобхідніші побутові потреби та полегшити адаптацію на новому місці.

У межах програм заявники можуть отримати широкий перелік необхідних речей. Зокрема, йдеться про сезонний одяг і взуття для дітей та дорослих, постільну білизну, рушники, посуд, засоби особистої гігієни, а також дитячі іграшки. Така підтримка особливо актуальна для родин, які прибули до столиці з мінімальною кількістю особистих речей.

Особливу увагу волонтери приділяють сім'ям із маленькими дітьми. Для родин, які виховують малюків віком до одного року, передбачено додаткову допомогу у вигляді підгузків та дитячого харчування.

Скористатися програмою можуть не лише внутрішньо переміщені особи, а й мешканці деокупованих територій. Гуманітарна допомога доступна для українців, у тому числі пенсіонерів, які прибули з Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Для отримання гуманітарної підтримки необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму на офіційному сайті організації. Волонтери закликають заявників уважно вносити дані, уникати помилок та вказувати лише ті потреби, які є справді актуальними на момент подання заявки.

Некоректно заповнені анкети можуть залишитися без розгляду.

Після опрацювання заявки представники організації зв'яжуться із заявником, щоб надати всю необхідну інформацію щодо часу, місця та порядку отримання гуманітарної допомоги.

Водночас організатори наголошують на важливому обмеженні: через велику кількість охочих допомога надається одноразово. Це дозволяє охопити підтримкою якомога більшу кількість людей, які її потребують.

Мешканцям столиці, які не мають статусу внутрішньо переміщеної особи, рекомендують звертатися до державних органів соціального захисту населення, де також діють відповідні програми підтримки.

