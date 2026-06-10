Населені пункти у Дніпропетровській області очікує період тимчасових незручностей, пов’язаних із відключеннями світла на 11 червня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 11 червня вводяться у зв’язку з проведенням комплексу планових технічних робіт, пише Politeka.net.

Енергетики зазначають, що населені пункти у Дніпропетровській області очікує період тимчасових незручностей, пов’язаних із відключеннями світла на 11 червня. Водночас наголошується, що такі заходи є необхідними для підтримання належного технічного стану обладнання, модернізації окремих елементів мереж та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

В селі Надеждівка не буде електрики, проте обмеження будуть діяти лише з 08:00 – 18:00 години. Знеструмлення триватимуть в будинках, що знаходяться ща адресами:

Ветеранів: 1, 3, 5-7, 9, 16

Відважна: 40А, 42

Лісна: 234

Лісова: 1, 214, 222-230 (парні), 231, 232, 234-238, 240, 242, 244, 245, 249, 250, 254, 256-258, 260

Озерна: 1, 52, 91, 101

Сонячна: 184, 185, 199, 202, 203, 203А, 204, 204А, 205, 261

Також додаткові графіки триватимуть у селі Губиниха з 08:00 до 19:00 години, проте тільки на наступних вулицях:

Залізнична: 24, 36, 42, 50, 52

Центральна: 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 162/А, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182

пров. Залізничний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

У селі Сурсько-Литовське частину споживачів тимчасово знеструмлять у період з 09:00 до 19:00. Відключення стосуватимуться окремих будинків за такими адресами:

50 років Перемоги: 43, 47

Аптечна: 12, 14, 15/А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Затишна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23а/з.д.0217, 23А/з.д.0218, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Космічна: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20 з/д/к.н:0009, 21, 22, 25, 26/з.д.0045, 31, 33, 36, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 56, 60, 66, 68, 70

Коцюбинського Михайла: 29, 38, 40, 43, 49, 59, 68

Молодіжна: 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Нова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Польова: 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56/Б, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152

Соснова: 26, 41, 44

Шевченка Тараса: 16, 16/А, 18/А, 20, 20/А, 24, 28/з.д.0105, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45

пров. Некрасова: 1, 2, 8/А, 8/Б, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Сурсько-Литовська територіальна громада.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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