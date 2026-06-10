З метою підвищення надійності електропостачання вводять графіки відключення світла в Одеській області на 11 червня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 11 червня триватимуть за багатьма адресами через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

У зв’язку з запланованими роботами мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 11 червня. Зокрема, радять зарядити мобільні пристрої, павербанки та іншу техніку, а також врахувати графіки відключень під час планування побутових справ і робочого дня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії:

з 08:00 до 19:00 в селах Гонората, Любомирка, Глибочок та Миколаївка Перша.

Знеструмлення з 08:00–17:00 години охоплять окремі адреси в межах села Буялик, де енергетики продовжать виконання технічних робіт на мережах. Тому світла не буде за адресами:

8-го Березня: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, Б/Н

Армійська: 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Вдовиченка Івана: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Виноградна: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 29А, 30, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96А, 98, 100, 102, 104

Грушова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Дудника Андрія: 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 16/А, 17, 17/А, 18, 24/А, 24/Б, 25

Заводська: 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Залізнична: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Б/Н

Зелена: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Б/Н

Калинова: 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 10, 10А, 12, 12А, 14, 16, 16А, 16Б, 16В, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 32Б, 34, 34А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 42Б, 42В, 44, 44А, 46, 46А, 46Б, 46В, 48, 50, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 116, 118, 120

Кисельова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21Б, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42-А, 43, 45, 46, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69А, 69Б, 71, 71/Б, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 174, 175, 177, 179, 181, 182

Миру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Новоселів: 68, 70, 78, 83, 87

Одеська: 1, 1/Г, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58

Перемоги: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32

Південна: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Покровська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 78/А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102А, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 179А, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187

Привокзальна: 1, 1/А, 1/Б, 2, 2/А, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2А

Строкатої Ніни: 1, 2, 2А, 3, 4, 4/А, 5

Театральна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Тіниста: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30

Тюріна: 42, 45, 46, 50, 54, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85

Ушинського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Центральна: 1, 1/А, 1/Б, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5/А, 6, 7, 8/А, 8А, 9/А, 10, 11, 11/А, 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 13/А, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40Б, 44, 45А, 48, 52, 69/А

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8Б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60.

Джерело: Великобуялицька сільська рада

Джерело: Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада

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