У Запорізькій області частина пенсіонерів у 2026 році зможе отримувати щомісячну грошову допомогу, розмір якої становить майже 1 300 гривень, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про виплати для непрацюючих військових пенсіонерів — від колишніх рядових до офіцерського складу, за винятком осіб, які проходили строкову службу. Така допомога може нараховуватися як до пенсії за вислугу років, так і до пенсійних виплат по інвалідності.

Як пояснили у ПФУ, виплата не призначається автоматично, попри її гарантований законодавством характер. Для отримання коштів пенсіонеру необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду та подати пакет документів, які підтверджують факт утримання непрацездатних членів сім’ї, а також відсутність у них інших джерел доходу.

У Пенсійному фонді пояснюють, що оформлення грошової допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області здійснюється на підставі заяви, яку можна подати особисто або через електронні сервіси.

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До необхідного пакета входять паспорт та ідентифікаційний код, документи про родинні зв’язки, довідки про спільне проживання, а також підтвердження того, що непрацездатні члени сім’ї не мають роботи чи інших доходів.

Ключовою умовою для призначення фінансової підтримки у Запорізькій області залишається наявність на утриманні непрацездатних родичів, які повністю або частково перебувають на забезпеченні пенсіонера. У таких випадках саме військовий пенсіонер виступає основним або єдиним джерелом фінансової підтримки для родини.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено на рівні 2 595 гривень, тож розмір становить 50% від цієї суми — близько 1 297 гривень на кожного утриманця. Виплата перераховується автоматично разом зі зміною соціальних стандартів. Водночас експерти звертають увагу, що через інфляційні процеси реальна купівельна спроможність таких доплат поступово зменшується.

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