Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області не нараховуються автоматично.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області стосуються непрацюючих колишніх військовослужбовців, які утримують непрацездатних членів сім’ї та відповідають визначеним умовам, повідомляє Politeka.

Йдеться про державну надбавку для осіб, які проходили службу у Збройних силах і перебувають у відставці. Вона доступна для різних категорій військових, окрім тих, хто проходив строкову службу.

За даними Пенсійного фонду, середній розмір такої фінансової підтримки становить близько 1297 гривень за кожного утриманця. Кошти додаються до основного пенсійного забезпечення за вислугу років або встановлену інвалідність.

Підставою для нарахування є факт повного матеріального утримання непрацездатного родича. До таких осіб можуть належати батьки похилого віку, чоловік або дружина з обмеженою працездатністю, а також інші близькі, що відповідають критеріям.

Якщо в одного отримувача кілька утриманців, розмір підтримки збільшується пропорційно їх кількості.

Водночас Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області не нараховуються автоматично — для цього потрібно особисто звернутися до уповноважених органів і подати відповідну заяву.

Під час оформлення необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та документи, які підтверджують родинні зв’язки і статус утримуваної особи.

Фахівці наголошують, що своєчасна подача документів дозволяє уникнути затримок і забезпечує отримання передбачених законодавством сум у повному обсязі.

Інформацію щодо умов призначення можна уточнювати в офіційних установах.

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