Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можуть отримати декілька категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі залишаються одним із найважливіших напрямів соціальної підтримки для людей, які потребують допомоги під час війни, повідомляє Politeka.

У місті продовжують працювати гуманітарні центри, де мешканці можуть отримати продуктові набори тривалого зберігання. Ініціативу реалізують спільно представники місцевого самоврядування та волонтерські організації.

Організатори закликають громадян регулярно стежити за офіційними повідомленнями, адже графіки видачі, умови реєстрації та перелік категорій отримувачів можуть змінюватися залежно від обсягів допомоги.

Одним із найбільших осередків підтримки залишається Гуманітарний штаб. Його пункти працюють у різних районах міста з понеділка до суботи. Завдяки такому розташуванню жителі мають можливість звернутися до найближчого центру без тривалих поїздок.

Пункти видачі відкриті в Олександрівському, Заводському, Вознесенівському, Дніпровському, Хортицькому, Комунарському та Шевченківському районах. Тут надають харчові набори, а також консультують щодо інших видів підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, багатодітні сім’ї, жінки з дітьми та родини, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Окрім державних ініціатив, підтримку населенню надають благодійні структури. Зокрема, фонд «Карітас» забезпечує не лише продовольчі набори, а й психологічний супровід для тих, хто постраждав від наслідків бойових дій.

Фахівці наголошують, що своєчасне інформування про програми допомоги дозволяє більшій кількості людей скористатися доступними ресурсами та отримати необхідну підтримку.

Джерело: ukrainian.city

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