Обмеження будуть запроваджені відповідно до затверджених графіків відключення світла у Миколаївській області на 11 червня.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 11 червня носять плановий характер та вводяться через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Обмеження електропостачання торкнуться окремих населених пунктів регіону та будуть запроваджені відповідно до затверджених графіків відключення світла у Миколаївській області на 11 червня. Тимчасові знеструмлення є частиною планового обслуговування електромереж і спрямовані на забезпечення стабільної та безперебійної роботи енергосистеми в умовах підвищених навантажень.

Як повідомили у Миколаївобленерго, 11 червня з 08:00 до 17:00 будуть вимикати електрику в населеному пункті Виноградний Сад. Обмеження триватимуть лише на наступних вулицях:

Набережна: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61

Степова: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 55, 58, 60, 64

Цього дня, у проміжку з 08:00 до 17:00, відключення електроенергії заплановані в населеному пункті Коштів. Обмеження стосуватимуться низки вулиць:

Набережна: 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Річна: 10, 16

Степова: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 22, 23, 25, 26

Тиха: 1, 6, 9, 39

Шкільна: 6, 7А, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52

З 08:00 до 17:00 години додаткові графіки відключення світла будуть тривати через технічне обслуговування. Обмеження зачеплять село Петрівка за адресами:

Польова: 1, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 19

Садова: 1, 3, 6, 13

Степова: 1, 3, 4.

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