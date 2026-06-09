Прогноз погоди на тиждень з 10 по 17 червня в Одесі вказує на переважання хмарних днів із короткими проясненнями та епізодичними дощами.

Прогноз погоди на тиждень з 10 по 17 червня в Одесі показує нестабільні умови з чергуванням тепла, хмарності та періодичних опадів у другій половині періоду, повідомляє Politeka.

10 червня стартує з відносно теплої погоди: вдень повітря прогріється до +26°C, проте вже після обіду зростає ймовірність дрібного дощу. Ранок буде яснішим, а ближче до вечора небо поступово затягне хмарами.

11 червня прогноз більш стабільний. Протягом доби утримається ясна погода без опадів, температура коливатиметься в межах +18…+26°C, а вітер залишатиметься помірним. Це один із найспокійніших днів тижня.

12 червня знову очікується зміна умов. У першій половині дня переважатиме ясне небо, але після обіду хмарність посилиться. До вечора можливі локальні опади, хоча без значних дощових явищ.

13 червня принесе найскладнішу синоптичну ситуацію. Протягом доби збережеться щільна хмарність, а вночі можливий сильний дощ із грозовими проявами. Удень опади залишаться, місцями посилюючись.

14 червня погода поступово стабілізується. Вранці буде сонячно, вдень очікується короткочасний дощ, а ввечері хмарність почне розсіюватися. Температурний фон залишиться комфортним — до +24°C.

15 червня знову відзначиться нестійкістю. Після відносно ясного ранку небо швидко затягнеться, а опади повернуться у денні та вечірні години. Вітер посилиться до помірного рівня.

16 червня хмарність збережеться протягом усього дня. Дощі будуть переважно слабкими, але тривалими у другій половині доби. Температура залишиться в межах +19…+22°C.

17 червня завершить тиждень подібним сценарієм: хмари утримуватимуться зранку до вечора, а дрібні опади йтимуть періодами. Погодні умови залишаться нестійкими, з помірним вітром і комфортним теплом.

У підсумку, Прогноз погоди на тиждень з 10 по 17 червня в Одесі вказує на переважання хмарних днів із короткими проясненнями та епізодичними дощами, особливо у другій половині періоду.

Джерело: sinoptik

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