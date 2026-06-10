Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як крок для стабілізації маршрутної мережі та уникнення різких коливань вартості для користувачів транспорту.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області зафіксували у Новоукраїнці, де виконком погодив поетапне оновлення тарифів на автобусні перевезення, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили після консультацій із представниками транспортної сфери, депутатами та місцевими жителями. Обрали модель поступового переходу замість одноразового різкого перегляду вартості.

Перший етап стартував 11 травня. Тоді оплата за міські рейси склала 30 гривень. Наступне коригування заплановане на 1 червня, коли сума підніметься до 35 гривень. До змін пасажири сплачували 25 гривень за поїздку.

Перевізники пояснюють перегляд цін зростанням витрат на пальне, ремонт техніки та закупівлю запчастин. Додатково вплинуло подорожчання обслуговування транспорту й утримання рухомого складу.

За їхніми оцінками, економічно обґрунтований рівень міг би сягати 40 гривень, однак місцева влада зупинилася на компромісному варіанті, щоб зменшити навантаження на населення.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Кіровоградській області розглядають як крок для стабілізації маршрутної мережі та уникнення різких коливань вартості для користувачів транспорту.

Під час громадських обговорень думки мешканців розділилися: частина виступала проти змін, інші підтримали поступовий формат як більш прогнозований і зрозумілий.

Окремо підтверджено збереження пільгового проїзду для учасників бойових дій і родин загиблих військових із компенсацією витрат із бюджету громади.

Подальша динаміка тарифної політики залежатиме від цін на енергоносії, пально-мастильні матеріали та загального економічного стану регіону.

Джерело: persha.kr

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