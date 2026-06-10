Дефіцит продуктів в Запоріжжі може загостритися на тлі прогнозованого падіння врожаїв кісточкових культур, що вплине на сезонну пропозицію фруктів у торгових мережах, повідомляє Politeka.
За оцінками аграрних аналітиків, у 2026 році збір абрикосів здатен скоротитися на 40–60%. Для персиків також очікується негативна динаміка — мінус 30–50% у порівнянні з попередніми сезонами.
Ключовим фактором ризику називають нестабільні погодні умови під час періоду цвітіння. Різкі перепади температур і короткі похолодання знижують кількість зав’язі, що безпосередньо впливає на майбутній урожай.
Найбільше вразливими залишаються центральні та південні області, де кісточкові культури достигають раніше і сильніше реагують на весняні кліматичні коливання.
У разі значних втрат частину попиту планують компенсувати імпортом із Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Водночас навіть зовнішні поставки можуть не повністю перекрити внутрішній дефіцит.
Очікується й суттєвий вплив на ціни: за прогнозами, вартість абрикосів і персиків може зрости на 20–80% залежно від обсягів урожаю та логістики імпортних партій.
Фахівці окремо відзначають, що ранні сорти найбільш чутливі до весняних заморозків, які можуть спричинити значні втрати ще на етапі цвітіння.
У цьому контексті Дефіцит продуктів в Запоріжжі розглядається як результат поєднання кліматичних ризиків, скорочення виробництва та обмежених можливостей ринку.
Також варто зауважити, що ситуація на аграрному ринку залишатиметься залежною від погодних умов у весняний період.
Джерело: agronews
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