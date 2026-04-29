Гуманитарная помощь доступна украинцам, в том числе пенсионерам, однако не всем.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляется организацией Армия Волонтеров, которая помогает с первых дней полномасштабного вторжения, пишет Politeka.net.

Детали и подробности опубликовали на сайте организации.

Основная цель инициативы – помочь людям удовлетворить самые необходимые бытовые потребности и облегчить адаптацию на новом месте.

В рамках программ заявители могут получить широкий список необходимых вещей. В частности, речь идет о сезонной одежде и обуви для детей и взрослых, постельном белье, полотенцах, посуде, средствах личной гигиены, а также детских игрушках. Такая поддержка особенно актуальна для семей, прибывших в столицу с минимальным количеством личных вещей.

Особое внимание волонтеры уделяют семьям с маленькими детьми. Для семей, которые воспитывают детей в возрасте до одного года, предусмотрена дополнительная помощь в виде подгузников и детского питания.

Воспользоваться программой могут не только внутренне перемещенные особы, но и жители деоккупированных территорий. Гуманитарная помощь доступна украинцам, в том числе пенсионерам, прибывшим из Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Для получения гуманитарной поддержки необходимо заполнить специальную онлайн форму на официальном сайте организации. Волонтеры призывают заявителей внимательно вносить данные, избегать ошибок и указывать только те потребности, которые действительно актуальны на момент подачи заявки.

Неправильно заполненные анкеты могут остаться без рассмотрения.

После обработки заявки представители организации свяжутся с заявителем, чтобы предоставить всю необходимую информацию о времени, месте и порядке получения гуманитарной помощи.

В то же время организаторы отмечают важное ограничение: из-за большого количества желающих помощь оказывается единовременно. Это позволяет охватить поддержкой как можно большее количество людей, которые в ней нуждаются.

Жителям столицы, не имеющим статуса внутренне перемещенного лица, рекомендуют обращаться в государственные органы социальной защиты населения, где также действуют соответствующие программы поддержки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали новые варианты размещения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: житель был объявлен о проблеме.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие суммы предусмотрены в апреле и кто не может получить деньги.