Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 29 квітня триватимуть у різні часові проміжки та в частині регіону.

Про це повідомили у прес-службі ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

Обмеження електропостачання торкнуться низки адрес у різних населених пунктах регіону, де енергетики виконуватимуть необхідні профілактичні та ремонтні заходи. Такі роботи є частиною регулярного обслуговування інфраструктури та спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми й запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Мешканцям області рекомендують заздалегідь ознайомитися з оприлюдненими графіками відключень світла у Дніпропетровській області на 29 квітня і врахувати тимчасову відсутність електроенергії під час планування повсякденних справ.

Повідомляються про планові роботи у місті Жовті Води. У звязку з цим вимикатимуть електрику 29 квітня з 07:30 до 18:00 години за визначеними адресами:

вул. Львівська: 151-157 (непарні), 161-186, 188, 190-196, 198, 200-202, 204, 208-220 (непарні);

вул. Підгірна: 93, 95, 97, 101, 103, 107, 112-120, 122-127, 129-132, 134;

вул. Степова: 1-33 (непарні), 37-45 (непарні);

пров. Річковий: 1-7, 8А, 9-23, 25, 27, 29.

Згідно з оприлюдненим графіком, електроенергія буде відсутня в селі Новопілля. Обмеження триватимуть з 08:00 до 18:00 години за адресами:

вул. Благодатна: 2В, 2Г;

вул. Липнева: 1Г, 1Ж;

вул. Садова: 20Г.

У місті Кривий Ріг з 09:00 до 18:00 години, 29 квітня, додатково знеструмлять будинки. Обмеження триватимуть тільки за окремими адресами:

вул. Академіка Малахова: 39А;

вул. Балхаська: 3;

вул. Кобилянського: 223, 223А, 223В.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто отримає 1500 гривень.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які негаразди з'явилися на ринку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як зросли ціни на базові товари у квітні.