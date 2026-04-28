Жителям области рекомендуют заранее ознакомиться с обнародованными графиками отключения света в Днепропетровской области на 29 апреля.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 29 апреля будут продолжаться в разные временные рамки и в части региона, сообщает издание Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

Ограничения электроснабжения затронут ряд адресов в разных населенных пунктах региона, где энергетики будут выполнять необходимые профилактические и ремонтные мероприятия. Такие работы являются частью регулярного обслуживания инфраструктуры и направлены на стабилизацию работы энергосистемы и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

Сообщаются о плановых работах в городе Жовти Воды. В связи с этим будут выключать электричество 29 апреля с 07:30 до 18:00 по определенным адресам:

ул. Львивська: 151-157 (нечетные), 161-186, 188, 190-196, 198, 200-202, 204, 208-220 (нечетные);

ул. Пидгирна: 93, 95, 97, 101, 103, 107, 112-120, 122-127, 129-132, 134;

ул. Степова: 1-33 (нечетные), 37-45 (нечетные);

пров. Ричный: 1-7, 8А, 9-23, 25, 27, 29.

Согласно обнародованному графику, электроэнергия будет отсутствовать в селе Новопилля. Ограничения будут продолжаться с 08:00 до 18:00 по адресу :

ул. Благодатна: 2В, 2Г;

ул. Лыпнева: 1Г, 1Ж;

ул. Садовая: 20г.

В городе Крывый Риг с 09:00 до 18:00 часов, 29 апреля, дополнительно обесточат дома. Ограничения будут продолжаться только по отдельным адресам:

ул. Академика Малахова: 39А;

ул. Балхасская: 3;

ул. Кобылянского: 223, 223А, 223В.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит 1500 гривен.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие проблемы появились на рынке.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как выросли цены на базовые товары в апреле.