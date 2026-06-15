У більшості випадків грошова допомога для ВПО в Миколаївській області призначається на термін від одного до трьох місяців.

У червні 2026 року ВПО та інші вразливі категорії населення можуть скористатися низкою програм грошової допомоги в Миколаївській області, пише Politeka.net.

Виплати надають міжнародні гуманітарні та благодійні організації для громадян, які постраждали від наслідків війни. У більшості випадків грошова допомога призначається на термін від одного до трьох місяців, хоча окремі програми передбачають підтримку протягом пів року. Кошти перераховують на банківські рахунки отримувачів або виплачують через відділення «Укрпошти».

Однією з доступних ініціатив залишається програма Естонської ради у справах біженців, яка продовжує підтримувати людей, що проживають у прифронтових громадах або на територіях, які зазнали впливу бойових дій.

У межах програми надається так звана допомога за пріоритетами — фінансова підтримка для громадян, які через війну втратили можливість самостійно забезпечувати базові потреби. Під час оцінки заявок враховуються різні фактори, зокрема проживання поблизу лінії фронту, вимушене переселення, нещодавня евакуація, пошкодження житла через обстріли та загальний рівень соціальної вразливості родини.

Отримані кошти можна використати на придбання продуктів харчування, медикаментів, засобів гігієни, одягу та інших необхідних товарів. Розмір підтримки залежить від категорії отримувача. Так, мешканці прифронтових територій можуть претендувати на одноразову виплату у розмірі 10 800 гривень на людину, що розрахована на покриття потреб протягом шести місяців.

Для громадян, які були змушені евакуюватися або постраждали внаслідок обстрілів, передбачено допомогу в розмірі 12 300 гривень на особу. Окремо найбільш вразливі ВПО, які не отримують інших державних виплат, можуть розраховувати на щомісячну підтримку: 2 000 гривень для дорослих та 3 000 гривень для дітей і людей з інвалідністю.

Подати заявку на участь у програмі можна через місцеві громади або за допомогою онлайн-реєстрації, що дозволяє охопити жителів віддалених населених пунктів. Організатори рекомендують регулярно перевіряти актуальну інформацію щодо наявності фінансування та умов отримання допомоги.

Водночас у Миколаївській області продовжується реалізація масштабного гуманітарного проєкту від «Карітас Україна». Програма впроваджується спільно з дев’ятьма регіональними осередками організації та фінансується за підтримки США. Загальний бюджет ініціативи становить 77 мільйонів доларів.

Проєкт спрямований на допомогу близько 500 тисячам громадян по всій країні, серед яких понад 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі триває другий етап реалізації програми, який охоплює постраждалі від війни регіони.

Підтримка насамперед надається ВПО, мешканцям прифронтових громад, а також родинам, які втратили житло, майно або стабільні джерела доходу через бойові дії. Пріоритет під час відбору отримувачів мають найбільш вразливі категорії населення — люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї та одинокі батьки.

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