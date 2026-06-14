Дефіцит продуктів в Кіровоградській області дедалі сильніше впливає на овочевий сектор, оскільки торговельні мережі змушені оперативно переглядати умови закупівель для поповнення запасів.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області посилився через стрімке скорочення запасів моркви, що вже призвело до різкого підвищення відпускних цін для торговельних мереж та гуртових покупців, повідомляє Politeka.

Лише за останній тиждень українські виробники підняли розцінки на коренеплід приблизно на 22%.

Аналітики аграрного ринку повідомляють, що залишки минулорічного врожаю у сховищах майже вичерпані. Водночас попит із боку супермаркетів і дистриб’юторів залишається стабільно високим, що створює додатковий тиск на ринок.

Наразі фермерські господарства готові відвантажувати якісну моркву за ціною від 9 до 16 гривень за кілограм. Учасники галузі зазначають, що активність у сегменті помітно зросла саме через сезонне скорочення пропозиції та нестачу товару належної якості.

На цьому тлі Дефіцит продуктів в Кіровоградській області дедалі сильніше впливає на овочевий сектор, оскільки торговельні мережі змушені оперативно переглядати умови закупівель для поповнення запасів.

Фахівці наголошують, що нинішня ситуація частково повторює тенденції попереднього сезону. Водночас поточна вартість моркви поки залишається нижчою, ніж торік, коли ціни на якісну продукцію перевищували теперішні показники більш ніж утричі.

Експерти пояснюють теперішню динаміку сезонним виснаженням запасів, подорожчанням логістики та підвищеним попитом напередодні нового врожаю. За їхніми прогнозами, стабілізація ринку можлива лише після масового надходження ранньої продукції від українських виробників.

Аналітики також не виключають подальшого зростання вартості овочевої групи, якщо нинішня тенденція збережеться до початку активного сезону збору нового врожаю.

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