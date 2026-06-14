Дефіцит продуктів в Одеській області може проявитися не лише у скороченні асортименту фруктів, а й у поступовому зростанні цін у роздрібній торгівлі вже влітку.

Дефіцит продуктів в Одеській області може посилитися вже найближчими місяцями через значне скорочення врожаю абрикосів і персиків після весняних похолодань, повідомляє Politeka.

За попередніми оцінками аграрних експертів, втрати абрикосів можуть становити від 40% до 60%, а персиків — від 30% до 50% у порівнянні з типовими показниками минулих сезонів. Аналітики називають нинішню ситуацію однією з найскладніших за останні роки.

Причиною стали різкі температурні коливання наприкінці зими та навесні. Найбільше постраждали ранньоквітучі кісточкові культури, особливо у південних і центральних регіонах, де дерева починають цвісти раніше за інші насадження.

Фахівці пояснюють, що навіть короткочасні морози під час цвітіння здатні пошкодити бруньки та знизити майбутню врожайність. Додатковий вплив мала холодна погода, через яку зменшилася активність бджіл, необхідних для запилення садів.

На цьому тлі прогнозується помітне скорочення пропозиції фруктів у сезоні 2026 року. Через менші обсяги виробництва вартість абрикосів і персиків може зрости на 20–80% залежно від регіону та рівня втрат урожаю.

Частково компенсувати нестачу планують завдяки імпорту. Серед основних постачальників називають Туреччину, а також Грецію, Іспанію й Молдову. Водночас експерти наголошують, що навіть додаткові поставки не гарантують повного покриття попиту на внутрішньому ринку.

За оцінками аналітиків, дефіцит продуктів в Одеській області може проявитися не лише у скороченні асортименту фруктів, а й у поступовому зростанні цін у роздрібній торгівлі вже влітку.

Подальша ситуація залежатиме від погодних умов у найближчі тижні, а також від можливостей імпортерів швидко реагувати на нестачу української продукції.

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