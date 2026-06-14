Подорожчання проїзду у Львівській області супроводжується не лише корекцією тарифів, а й поступовим оновленням організації міських перевезень.

Подорожчання проїзду у Львівській області зафіксоване в Дрогобичі після рішення виконавчого комітету міської ради, який затвердив оновлену тарифну модель для міського громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Вартість поїздки визначається способом оплати. Найдешевший варіант передбачено для користувачів «Картки жителя Дрогобицької громади» або мобільного застосунку — 25 гривень.

Оплата банківською карткою встановлена на рівні 28 гривень. Найвищий тариф діє при розрахунку готівкою у водія — 30 гривень за одну поїздку.

У міській раді пояснюють, що перегляд цін зумовлений економічними чинниками. Перевізники наголошують на зростанні витрат на пальне, а також впливі підвищення мінімальної заробітної плати, що безпосередньо формує собівартість перевезень.

Влада зазначає, що без оновлення тарифів стабільність маршрутної мережі могла б опинитися під ризиком. Водночас соціальні гарантії для окремих категорій населення збережено — пільговики й надалі користуються безоплатним проїздом, який компенсується з міського бюджету.

Окремо в Дрогобичі планують запровадити додаткові заходи безпеки у громадському транспорті. Зокрема, у салонах автобусів передбачають встановлення камер відеоспостереження для фіксації ситуацій під час руху.

Таким чином, подорожчання проїзду у Львівській області супроводжується не лише корекцією тарифів, а й поступовим оновленням організації міських перевезень.

Міська влада також підкреслює, що подальші зміни вартості залежатимуть від економічних умов та коливань цін на енергоносії.

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