Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області готується у Кривому Розі, де водоканал оголосив про намір переглянути вартість водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» подало до міського виконкому розрахунки щодо нового тарифу, який, за попередніми даними, може почати діяти з 1 червня 2026 року. Орієнтовна вартість одного кубометра води разом із відведенням стоків становитиме близько 81 гривні.

Це означає зростання майже у 2,6 раза порівняно з чинним рівнем. У підприємстві пояснюють, що перегляд пов’язаний зі значним збільшенням витрат на забезпечення стабільної роботи системи водопостачання.

Йдеться про складну інфраструктуру великого промислового міста: насосні станції, очисні споруди та протяжні мережі трубопроводів, які працюють безперервно. Значну частину витрат формує електроенергія, що нині становить близько половини собівартості послуг.

Різниця з попередніми роками суттєва: тариф, який діє зараз, був затверджений ще наприкінці 2021 року, коли ціна електроенергії для підприємства була майже утричі нижчою. Відтоді витрати на енергоресурси зросли до рівня близько 10 грн за кВт·год.

У контексті загальних змін Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стає частиною ширшої тенденції перегляду вартості житлово-комунальних послуг у регіоні, де підприємства змушені коригувати розрахунки через зростання собівартості.

У «Кривбасводоканалі» зазначають, що без оновлення тарифу стабільне водопостачання міста може опинитися під ризиком, оскільки чинні розцінки вже не покривають фактичних витрат на виробництво та транспортування води.

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