Грошова допомога для ВПО в Одесі доступна у межах масштабної гуманітарної програми, яка охоплює кілька регіонів України.

Грошова допомога для ВПО в Одесі надається в межах програми підтримки постраждалого населення за участі благодійних організацій, повідомляє Politeka.

Йдеться про виплати до 12 300 грн, які реалізуються за підтримки БФ «Право на захист» у межах Консорціуму Реагування 2026.

Проєкт має повну назву «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної підтримки постраждалому від конфлікту населенню в Україні 2023–2026».

Впроваджується він за координації ACTED і фінансової підтримки уряду США. Програма охоплює одразу кілька областей, серед яких є і Одеська.

У межах ініціативи грошова допомога для ВПО в Одесі передбачена як для внутрішньо переміщених осіб, так і для місцевих жителів, які відповідають визначеним критеріям.

Основна вимога полягає у низькому рівні доходу. Зокрема, середньомісячний дохід на одну людину у домогосподарстві не повинен перевищувати 8 422 грн.

Важливо також проживати поблизу лінії фронту або державного кордону з російською федерацією у межах визначених регіонів програми.

Окремо передбачена можливість пілотної реєстрації для тих переселенців, які були змушені залишити своє житло через загрози безпеці.

Важливою умовою є те, що веремістилися вони не раніше ніж 45 днів тому і не пізніше ніж 6 місяців до подачі заявки. А також - проживають на відстані понад 50 км від лінії фронту або кордону.

Водночас навіть відповідність базовим умовам не гарантує надання грошової допомоги для ВПО в Одесі. Під час відбору враховують низку додаткових факторів.

Серед них рівень зайнятості, наявність інвалідності чи серйозних захворювань, склад родини, включно з одинокими батьками, вік членів домогосподарства, тип населеного пункту та інші життєві обставини, які впливають на рівень вразливості.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одеській області: для пасажирів встановлено нові ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одеській області: ринок сколихнула нова проблема.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто має цю можливість та як його знайти.