Графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 червня торкнуться десятків адрес у різних районах міста через проведення ремонтних робіт на об'єктах електромереж, пише Politeka.net.
Як пояснюють енергетики, графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 червня пов'язані з необхідністю технічного обслуговування обладнання. Фахівці проводитимуть перевірку стану електромереж, заміну окремих елементів інфраструктури та виконуватимуть ремонтні роботи.
У «Запоріжжяобленерго» повідомили, що з 09:00 до 16:00 у частині міста діятимуть додаткові обмеження, пов'язані з плановим ремонтом електрообладнання. У цей період без електроенергії залишаться споживачі за такими адресами:
- Зестафонська: 10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 6, 6а
- Незламна (Хакаська): 4
- Узбекистанська: 17А, 11, 17, 15, 2А, 5, ЗА
Ще одна хвиля планових відключень запланована з 10:00 до 17:00. У цей час без світла залишаться окремі будинки. Обмеження діятимуть за адресами:
- Абрагама Коопа (Істоміна): 106/В, 106, 108а, 108/1, 108/2, 108–136, 108/Б, 11, 125–167, 163, 167а–177, 169, 72, 86–104
- Андреаса Валльмана (Литвинова): 1–5, 2–8, 7–59, 10–60
- Архипа Куїнджі (Сурікова): 15–21, 25–23, 37–43
- Бориса Грінченка (Крижановського): 1–3, 2–4, 5, 7–69, 6–66, 71
- Віктора Пеннера (Скрябіна): 1–27, 2–32
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 13а, 21, 23–29, 37-39, 45-49, 3–9, 4–8, 16–18, 26–28, 28а, 28/3, 35–49, 57–59
- Героїв 93-ї Бригади (Гудименка): 38-54
- Герхарда Ремпеля (Дибенка): 15–17, 21–31, 33–53, 57
- Голди Меїр (Сусаніна): 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а
- Голядкіна: 3–9, 4–12
- Депутатська: 2–4, 8–22, 5–21
- Дітріха Тіссена (Ліхачова): 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
- Дружби: 1а–19, 2–18
- Дубова (Блюхера): 16, 18, 22–46, 41–59, 2, 2а, 27а, 31, 4–14, 20, 1–13, 17–29, 33–39, 20а, 4а
- Зоряна (Муравйова): 19
- Інженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63
- Калинова (Колонтай): 1–45, 49, 8–36, 6, 4, 47
- Кам`янсько–Дніпровська: 13, 2, 2а, 2е, 12–18, 17–29, 3–11А
- Карпатська (Анапська): 1–23, 2–18, 17, 27–31, 22–44, 30–32, 33–63, 26–28, 28а, 34, 34а, 36, 36а, 38–40, 38а, б, 40а, 46–72, 65–125
- Кобзаря: 3–13, 8, 1а, 4
- Кочубея: 1–25, 2–30, 27–45, 34–58, 32
- Кошова (Благоєва): 1–21, 2–18
- Лелеки (Буревісника): 10–42, 17а, а/1–33, 2а–6, 3–17
- Лікарняна: 18, 4–16, 6а, 11–23, 27–31, 8
- Лікарська: 1–25, 2–20, 22–42, 27–55а, 46–106, 55–105
- Лісна: 16–32, 8–16а
- Менонітська (Фадєєва): 2–22, 1–9, 11–17, 24, 2, 6, 6б, 8а, 26
- Михайлівська (Єсеніна): 4–6, 10–14, 22–24, 3, 7–27
- Наливайка: 1, 2, 3–19, 4–40
- Нікопольське шосе: 1В
- Петра Бузука: 2
- Петра Яцика (Череповецька): 1–9, 2–14
- Підгірна: 1–15, 2–18, 16, 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 2г
- Пітера Леппа (Отто Шмідта): 1–3, 15–23, 2–6, 5, 8, 10а, 7–13, 13а, 25–29, 10–44
- Розенталь: 12–20, 24–36, 21–31, 33–45, 38–66, 46, 47–79, 68–112, 50, 69
- Салават Юлаєва: 1-27, 2-32
- Самійла Кішки (Корчагінська): 1–23, 4–8, 18–20, 23к
- Семеренка: 1–29, 2–30, 31–57, 32–58
- Скеляста: 2, 3, 4-28
- Соняшникова (Миколи Руднєва): 1–15, 15а, 2–12, 24, 28, 33, 30–32, 34–42, 35–41
- Сосюри: 1–25, 29, 2–32
- Трясила: 1–49, 2–40
- Цілинна: 1, 1–19, 2–32, 19/1, 40
- пров. Березневий (Мартовский): 1–11, 2–10
- пров. Вечірній (Ціолковського): 1–7, 2–10
- пров. Вільнянский: 11
- пров. Вільнянський: 5
- пров. Вірний (Чернишевського): 1, 2, 3–11, 4–12
- пров. Володарський: 1б
- пров. Галицький (Симбірський): 1–9, 4–6, 2
- пров. Канцерівський (Анадирський): 1–9, 2–8
- пров. Костюшка: 9, 10, 11
- пров. Олега Мельниченка (Кубинського): 1, 2–8, 10–16, 13–25
- пров. Палія: 3–19, 2, 4, 8
- пров. Перлинний: 28–32, 23
- пров. Солов`їний: 3
- пров. Спасівський (Писарева): 4–10, 20, 3–7, 7а, 9–17.
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