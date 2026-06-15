Графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 червня пов'язані з необхідністю технічного обслуговування обладнання.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 червня торкнуться десятків адрес у різних районах міста через проведення ремонтних робіт на об'єктах електромереж, пише Politeka.net.

Як пояснюють енергетики, графіки відключення світла у Запоріжжі на 16 червня пов'язані з необхідністю технічного обслуговування обладнання. Фахівці проводитимуть перевірку стану електромереж, заміну окремих елементів інфраструктури та виконуватимуть ремонтні роботи.

У «Запоріжжяобленерго» повідомили, що з 09:00 до 16:00 у частині міста діятимуть додаткові обмеження, пов'язані з плановим ремонтом електрообладнання. У цей період без електроенергії залишаться споживачі за такими адресами:

Зестафонська: 10, 10а, 10б, 12, 14, 14а, 6, 6а

Незламна (Хакаська): 4

Узбекистанська: 17А, 11, 17, 15, 2А, 5, ЗА

Ще одна хвиля планових відключень запланована з 10:00 до 17:00. У цей час без світла залишаться окремі будинки. Обмеження діятимуть за адресами:

Абрагама Коопа (Істоміна): 106/В, 106, 108а, 108/1, 108/2, 108–136, 108/Б, 11, 125–167, 163, 167а–177, 169, 72, 86–104

Андреаса Валльмана (Литвинова): 1–5, 2–8, 7–59, 10–60

Архипа Куїнджі (Сурікова): 15–21, 25–23, 37–43

Бориса Грінченка (Крижановського): 1–3, 2–4, 5, 7–69, 6–66, 71

Віктора Пеннера (Скрябіна): 1–27, 2–32

Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 13а, 21, 23–29, 37-39, 45-49, 3–9, 4–8, 16–18, 26–28, 28а, 28/3, 35–49, 57–59

Героїв 93-ї Бригади (Гудименка): 38-54

Герхарда Ремпеля (Дибенка): 15–17, 21–31, 33–53, 57

Голди Меїр (Сусаніна): 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а

Голядкіна: 3–9, 4–12

Депутатська: 2–4, 8–22, 5–21

Дітріха Тіссена (Ліхачова): 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Дружби: 1а–19, 2–18

Дубова (Блюхера): 16, 18, 22–46, 41–59, 2, 2а, 27а, 31, 4–14, 20, 1–13, 17–29, 33–39, 20а, 4а

Зоряна (Муравйова): 19

Інженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63

Калинова (Колонтай): 1–45, 49, 8–36, 6, 4, 47

Кам`янсько–Дніпровська: 13, 2, 2а, 2е, 12–18, 17–29, 3–11А

Карпатська (Анапська): 1–23, 2–18, 17, 27–31, 22–44, 30–32, 33–63, 26–28, 28а, 34, 34а, 36, 36а, 38–40, 38а, б, 40а, 46–72, 65–125

Кобзаря: 3–13, 8, 1а, 4

Кочубея: 1–25, 2–30, 27–45, 34–58, 32

Кошова (Благоєва): 1–21, 2–18

Лелеки (Буревісника): 10–42, 17а, а/1–33, 2а–6, 3–17

Лікарняна: 18, 4–16, 6а, 11–23, 27–31, 8

Лікарська: 1–25, 2–20, 22–42, 27–55а, 46–106, 55–105

Лісна: 16–32, 8–16а

Менонітська (Фадєєва): 2–22, 1–9, 11–17, 24, 2, 6, 6б, 8а, 26

Михайлівська (Єсеніна): 4–6, 10–14, 22–24, 3, 7–27

Наливайка: 1, 2, 3–19, 4–40

Нікопольське шосе: 1В

Петра Бузука: 2

Петра Яцика (Череповецька): 1–9, 2–14

Підгірна: 1–15, 2–18, 16, 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 2г

Пітера Леппа (Отто Шмідта): 1–3, 15–23, 2–6, 5, 8, 10а, 7–13, 13а, 25–29, 10–44

Розенталь: 12–20, 24–36, 21–31, 33–45, 38–66, 46, 47–79, 68–112, 50, 69

Салават Юлаєва: 1-27, 2-32

Самійла Кішки (Корчагінська): 1–23, 4–8, 18–20, 23к

Семеренка: 1–29, 2–30, 31–57, 32–58

Скеляста: 2, 3, 4-28

Соняшникова (Миколи Руднєва): 1–15, 15а, 2–12, 24, 28, 33, 30–32, 34–42, 35–41

Сосюри: 1–25, 29, 2–32

Трясила: 1–49, 2–40

Цілинна: 1, 1–19, 2–32, 19/1, 40

пров. Березневий (Мартовский): 1–11, 2–10

пров. Вечірній (Ціолковського): 1–7, 2–10

пров. Вільнянский: 11

пров. Вільнянський: 5

пров. Вірний (Чернишевського): 1, 2, 3–11, 4–12

пров. Володарський: 1б

пров. Галицький (Симбірський): 1–9, 4–6, 2

пров. Канцерівський (Анадирський): 1–9, 2–8

пров. Костюшка: 9, 10, 11

пров. Олега Мельниченка (Кубинського): 1, 2–8, 10–16, 13–25

пров. Палія: 3–19, 2, 4, 8

пров. Перлинний: 28–32, 23

пров. Солов`їний: 3

пров. Спасівський (Писарева): 4–10, 20, 3–7, 7а, 9–17.

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