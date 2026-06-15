Графіки відключення світла у Чернігівській області на 16 червня є частиною комплексної програми технічного обслуговування.

Для жителів Чернігівської області на 16 червня діятимуть оновлені планові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури. Як пояснюють енергетики, графіки відключення світла у Чернігівській області на 16 червня є частиною комплексної програми технічного обслуговування електромереж.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», додаткові графіки відключення світла діятимуть у Ніжині. Через планові роботи окремі споживачі залишаться без електроенергії з 07:39–19:39 години. Обмеження торкнуться таких адрес:

Арвата академіка — 20.

Афганців — 32.

Березанська — 10, 12, 12А, 14, 16–21, 23–33, 34А, 35, 37–45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97А.

пров. Березневий — 1–8, 10, 11, 13, 15, 17, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 6А.

Бовкуна — 1–32, 34, 36, 1Б, 6А.

Богуна — 3, 3/2, 141, 144, 145, 147, 147А.

Бориса Грінченка — 1–10, 10А, 12, 14, 1А, 22.

Бориса Майора — 15.

пров. Будівельний — 1А, 1Г, 4/2.

Вадима Доброліжа — 1, 1А, 1Б, 3–7, 7А, 9–16, 18–30, 32, 32А, 33, 33А, 34–45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А.

Василівська — 97, 97А, 97Б, 99Г.

Весела — 9, 15, 20, 23, 24, 25, 27, 32, 34.

Весняна — 13, 27, 34.

Весняна 2-га — 9, 10, 11, 17, 19, 24, 29, 35.

пров. Ветеринарний — 15Б, 31, 35, 35А, 35Б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 61, 63.

пров. Виноградний — 1–8, 1А, 1Б, 2А.

Воздвиженська — 10/1, 101, 103, 105, 112.

Вознесенська — 12, 14, 16, 18, 20–37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

Володимира Вернадського — 1–34, 36, 7А, 10А, 13А.

Володимира Рєзанова — 1–22, 2А, 3А.

Волошкова — 20.

Вороб'ївська — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24–27, 30, 32, 48, 50, 52, 56, 58А, 58Б, 58В, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70.

Гайдамацька — 1–12, 11А, 11А/1, 14, 14А, 15–19, 19А, 22–26, 28, 30, 32.

Крім того, цього ж дня додаткові відключення заплановані у місті Ічня. З 07:39–19:39 години без електропостачання залишаться окремі будинки в різних районах міста. Знеструмлення триватимуть 12 годин і стосуватимуться таких адрес:

Білосток — 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 54А, 65А, 76А, 78А, 78Б, 78В, 82А, 82В, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д.

Братів Гарамів — 34.

В. Балабая — 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж.

Дачна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 4А.

вул. Дворцева — 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 48, 50, 25А.

вул. Дворцева — 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 48, 50, 25А. Жадьківська — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116А, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 190, 192, 194, 18А, 30А, 32А, 32Б, 39А, 39Б, 43А, 43Б, 47А, 65А, 65Б, 73А, 73Б.

пров. Зелений — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1А, 6А, 15А.

Лісова — 16, 20, 37, 39, 43, 47.

Мартоса — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 38А.

Маслова — 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 40А.

Миру — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Набережна — 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 90, 29А, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 53Б, 53Г.

Небесної Сотні — 41, 42, 44, 46, 48, 35А, 35Б, 41А.

Нони Погуляйло — 1–34, 38, 40.

Перемоги — 1–31, 33, 35, 37.

Південна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Піщана — 19.

Сергія Гребенюка — 1–14, 16–22, 24–26, 28–30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 19А.

Солов'їна — 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14–26, 30, 32, 34, 38, 40, 42.

Хвойна — 33.

Хмельницького — 83, 83А, 85А, 87, 87А, 89, 90, 92–97, 97А, 100, 102–106, 108, 109, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 122, 122А, 122Б, 124.

Ярмаркова — 1–10, 13, 14, 17–31, 33, 34, 36, 1А, 20, 21, 22А, 22Б, 25А, 29А, 31А, 32А, 32Б, 32В, 32Г, 36А, 36Б.

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