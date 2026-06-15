Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області стала доступнішою завдяки змінам у порядку нарахування коштів, які запровадив уряд, повідомляє Politeka.

Як йдеться у телеграм-каналі "Дії", відтепер ті громадяни, які раніше втратили право на грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області, мають можливість офіційно поновити її.

Головна зміна стосується тривалості надання коштів. Якщо раніше максимальний термін виплат становив 2 роки, то наразі цей період офіційно збільшили до 30 місяців.

Також держава значно розширила перелік категорій, які мають право на кошти. Особлива увага приділяється захисту дітей та громадян, які за станом здоров'я не можуть працювати.

Важливо, що грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області для дітей тепер призначається незалежно від того, який рівень доходу мають їхні батьки.

Крім того, переселенці, яким раніше відмовляли у виплатах через перевищення встановленого ліміту заробітку, можуть знову звернутися із заявою для перегляду справи.

Розмір щомісячних виплат залишається незмінним. Для дорослих працездатних осіб сума становить 2 000 гривень. Діти та люди з інвалідністю отримують по 3 000 гривень щомісяця.

При цьому базові вимоги для призначення коштів зберігаються. Зокрема, середній дохід на одного члена родини не повинен бути більшим за 10 380 гривень.

Також враховується відсутність великих витрат, сума яких перевищує 100 000 гривень, та наявність нових автомобілів чи значних заощаджень.

Для отримання грошей можна скористатися застосунком "Дія", звернутися через портал Пенсійного фонду України або прийти особисто до відповідних установ соціального захисту.

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