Грошова допомога у Вінницькій області надаватиметься низці соціально вразливих категорій, у тому числі і пенсіонерам.

У 2026 році у Вінницькій області одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності зможе отримати розширене коло громадян, а не лише пенсіонери, повідомляє Politeka.net.

Фінансова підтримка надаватиметься низці соціально вразливих категорій, зокрема пенсіонерам, які отримують довічне грошове утримання, а також громадянам, що користуються житловими субсидіями або пільгами на оплату житлово-комунальних послуг і не перебувають на військовій службі.

Як йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року №602, для цих одержувачів кошти будуть нараховані автоматично разом із пенсією, субсидією чи пільгою, без необхідності додаткового звернення.

Окремий порядок виплат встановлено для ветеранів війни, які продовжують проходити військову службу. Незалежно від статусу пенсіонера чи отримувача пільг, допомога їм перераховуватиметься через військові частини, установи та організації, де вони служать.

Громадяни, які мають право на грошову допомогу у Вінницькій області, але не належать до вказаних категорій, зокрема не є пенсіонерами, не отримують субсидій чи пільг і не перебувають на військовій службі, повинні будуть самостійно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України для оформлення допомоги.

У ПФУ також уточнюють, що якщо право на отримання виплати виникне до 24 серпня 2026 року, але кошти не будуть нараховані до 1 жовтня, громадянин матиме можливість подати заяву для її отримання. У такому випадку виплату мають здійснити до 1 листопада.

Розмір грошової допомоги у Вінницькій області визначається залежно від категорії одержувачів.

по 3 100 грн отримають українці з особливими заслугами перед Батьківщиною;

по 1000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув'язнених у таборах;

по 650 грн — рідні загиблих захисників, вдівці та вдови померлих/загиблих учасників бойових дій;

по 450 грн — учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів.

Окремо встановлено розміри виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни: I група — 3 100 гривень, II група — 2 900 гривень, III група — 2 700 гривень.

Подати документи для оформлення допомоги, у разі відсутності автоматичного нарахування, можна у сервісних центрах Пенсійного фонду України або Центрах надання адміністративних послуг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: яка проблема знову з'явилася.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів і не лише: скільки виплатять у Вінницькій області.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де обіцяють затишні варіанти.