Грошова допомога для ВПО в Полтавській області передбачена серед одноразових державних виплат, які мають нарахувати окремим категоріям громадян.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області у межах додаткової адресної підтримки становитиме 1500 гривень для визначених категорій отримувачів, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення уряд ухвалив 18 березня постановою Кабінету Міністрів України № 341 “Деякі питання надання одноразової доплати окремим категоріям населення”.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області призначена громадянам, яким станом на 1 квітня 2026 року вже встановлено пенсію або державні соціальні виплати.

Право на доплату мають особи, якщо загальний розмір пенсії разом із надбавками, підвищеннями та іншими доплатами не перевищує 25 950 гривень. Йдеться про десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Одноразову грошову допомогу для ВПО в Полтавській області отримають одержувачі страхових пенсій за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

Також кошти передбачені для людей, які отримують пенсії за вислугу років і спеціальні пенсії, зокрема державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців та військовослужбовців.

Дана виплата також стосується одержувачів державної підтримки на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Крім того, виплату призначено малозабезпеченим сім’ям, одержувачам базової соціальної допомоги, людям, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, одиноким матерям, опікунам, багатодітним родинам.

А також - сім’ям із тяжкохворими дітьми, прийомним батькам та батькам вихователям. Важливо, що звертатися окремо за нарахуванням не потрібно.

Виплату проведуть автоматично у квітні 2026 року на підставі вже наявних даних у державних реєстрах.

