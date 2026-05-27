Пасажирів попереджають про новий графік руху поїздів у Львівській області та рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад.

Наприкінці весни та на початку червня у Львівській області вводять новий графік руху низки приміських і регіональних поїздів, повідомляє Politeka.net.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що коригування розкладу пов’язані з проведенням планових ремонтних і технічних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури. Такі заходи необхідні для оновлення колійного господарства, перевірки стану обладнання та забезпечення безпечного й стабільного курсування потягів.

У зв’язку з цим пасажирів попереджають про новий графік руху поїздів у Львівській області та рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздками. Залізничники наголошують, що оновлений графік допоможе уникнути незручностей під час планування маршрутів і дозволить врахувати можливі зміни часу відправлення та прибуття.

Зокрема, у період 3, 4, 5, 8, 9 та 10 червня 2026 року поїзд №804/803 сполученням Львів – Рівне курсуватиме за оновленим розкладом. Потяг здійснюватиме зупинки на станціях Красне, Броди, Радивилів, Дубно та Здолбунів-Пасажирський. До Рівного поїзд прибуватиме о 19:27.

В «Укрзалізниці» наголошують, що зміни мають тимчасовий характер і пов’язані виключно з необхідністю проведення технічного обслуговування інфраструктури.

Також через проведення ремонтних робіт 4, 5, 9 та 10 червня 2026 року змінюється графік руху поїзда №6092/69091 Рівне – Львів. У цей період потяг курсуватиме за скоригованим маршрутом із великою кількістю проміжних зупинок, зокрема на станціях Здолбунів-Пасажирський, Дубно, Радивилів, Броди, Красне та інших. Після станції Красне поїзд продовжить рух відповідно до чинного графіка.

Крім того, у ті ж дати — 4, 5, 9 та 10 червня — змінений графік діятиме і для поїзда №6384/6383 сполученням Красне – Здолбунів. Потяг курсуватиме через низку станцій Львівської та Рівненської областей, серед яких Утишків, Петричі, Ожидів-Олесько, Броди, Радивилів, Дубно, Мирогоща, Озеряни, Квасилів та Рівне.

Джерело: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту у Львові: містянам надали важливі інструкції.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Львові: що зміниться з 1 червня.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду у Львові: як саме змінено ціну.