Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області формується переважно через приватні пропозиції та місцеві громади.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із ключових інструментів підтримки людей, які після евакуації потребують тимчасового прихистку в громадах регіону, повідомляє Politeka.

Місцеві мешканці регулярно оновлюють пропозиції розміщення для переселенців. Доступні варіанти включають кімнати, приватні будинки та частини житлових приміщень із базовими побутовими умовами.

У селі Вищий Булатець Лубенського району пропонують поселення для жінки або матері з дитиною. Оселя обладнана кухонною зоною, ванною, технікою та санвузлом. Серед умов — участь у домашніх справах і часткова компенсація комунальних витрат, а поруч розташовані магазини та транспортне сполучення.

Ще одна пропозиція доступна в Мачухах поблизу Полтави. Житло підходить для пари, самотньої жінки або літньої людини. Орендна плата відсутня, проте передбачена допомога господині по господарству. У будинку є інтернет, газове опалення та душова кімната.

У Лубнах також діє варіант поселення, де пропонують окрему кімнату для охайної жінки, можливо з дитиною. Від мешканців очікують дотримання порядку та взаємної поваги під час спільного проживання.

Волонтерські ініціативи наголошують, що значна частина таких рішень виникає завдяки небайдужим громадянам, які тимчасово відкривають власні домівки для людей, що втратили житло.

Перед заселенням радять уточнювати всі умови, перевіряти актуальність оголошень і домовлятися про деталі заздалегідь, оскільки ситуація з доступними місцями може змінюватися досить швидко.

Джерело: Допомагай

