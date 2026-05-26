Пасажирів попередили про важлививі зміни та новий графік руху поїздів у Сумській області.

Наприкінці травня та на початку літа будуть діяти тимчасові зміни та новий графік руху поїздів у Сумській області, повідомляє видання Politeka.net.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що коригування графіків пов’язані з проведенням технічних та ремонтних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури. Такі заходи необхідні для підтримання безпечного та стабільного руху потягів, а також для оновлення окремих елементів колійного господарства.

У зв’язку з цим пасажирів попередили про новий графік руху поїздів у Сумській області. Залізничники закликають громадян заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздками, щоб уникнути незручностей під час планування маршрутів та врахувати можливі зміни часу відправлення або прибуття потягів.

У компанії наголошують, що зміни мають тимчасовий характер і пов’язані з необхідністю проведення технічного обслуговування інфраструктури. Пасажирам рекомендують уважно стежити за оновленнями та регулярно перевіряти актуальний розклад руху приміських поїздів на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» перед плануванням подорожей.

Зокрема, з 26 травня щоденно, окрім понеділка, на маршрути виходитимуть кілька приміських поїздів. Йдеться про рейс №6541/6542 сполученням Ромодан – Ромни – Ромодан, поїзд №6543 Ромодан – Ромни, а також рейс №6931 Ромни – Бахмач.

Водночас в «Укрзалізниці» попереджають, що через технічні причини у визначені дати частину рейсів тимчасово буде виведено з графіка. Такі обмеження діятимуть 4 та 18 червня, 2, 16 і 30 липня, 13 та 27 серпня, 10 і 24 вересня, 8 і 22 жовтня, а також 5 і 19 листопада та 3 грудня.

У ці дні тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди №6541/6542, №6543 та №6931.

Джерело: Укрзалізниця.

