Новий графік руху поїздів у Вінницькій області почав діяти наприкінці травня та стосується і початку червня, повідомляє Politeka.

У зв'язку з ремонтними роботами на залізниці пасажирів просять заздалегідь ознайомитися з новим графіком руху поїздів у Вінницькій області.

Укрзалізниця оприлюднила детальні дані щодо змін на залізничних маршрутах. Зокрема, у період із 26 травня по 1 червня зміниться графік руху кількох приміських поїздів у Вінницькій області.

№6344 Гречани-Жмеринка курсуватиме до станції Коржівці за звичним розкладом, а далі вирушатиме о 10:14 замість 09:20 та прибуватиме до Жмеринки об 11:59 замість 11:01.

№6347 Жмеринка-Гречани до станції Радівці їхатиме без змін, а на станцію Комарівці прибуватиме о 19:09-19:10 замість 18:13-18:14. Кінцева зупинка цього рейсу запланована о 20:55 замість 19:47.

№6350 Гречани-Жмеринка до станції Коржівці курсуватиме без змін, після чого вирушатиме о 22:18 замість 21:23 та прибуватиме о 00:02 замість 23:02.

Окрім цього, залізничники підготували розклад на наступний період робіт. Із 3 по 10 червня зміниться розклад ще однієї низки приміських складів.

№6202 Козятин-1-Фастів-1 відправлятиметься о 04:27 замість 04:02 та прибуватиме о 06:17 замість 06:06.

№6314 Жмеринка-Козятин-1 курсуватиме о 21:07 замість 20:50 та прибуватиме о 23:56 замість 23:33.

№6343 Жмеринка-Гречани вирушатиме о 08:19 замість 08:39 та прибуватиме о 10:57 замість 11:13.

№6344 Гречани-Жмеринка до станції Деражня їхатиме без змін, а вирушатиме з Деражні о 09:50 замість 09:33 та прибуватиме об 11:39 замість 11:01.

№6347 Жмеринка-Гречани до станції Радівці їхатиме без змін, а на станцію Комарівці прибуватиме о 19:17-19:18 замість 18:13 18:14. Кінцева зупинка цього складу буде о 20:56 замість 19:47.

№6350 Гречани-Жмеринка відправлятиметься о 21:08 замість 20:30 та прибуватиме о 23:55 замість 23:02.

Джерело: телеграм-канал Укрзалізниці

