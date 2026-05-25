Наприкінці травня та на початку червня діятиме новий графік руху поїздів у Вінницькій області.

Новий графік руху поїздів у Вінницькій області торкнеться рейсів, що користуються популярністю в українців, повідомляє видання Politeka.net.

У Вінницькій області тимчасово змінюють графік руху окремих приміських поїздів через продовження планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі. Коригування розкладу пов’язані з технічним обслуговуванням колій, модернізацією окремих ділянок та проведенням робіт, необхідних для забезпечення безпечного й безперебійного руху поїздів.

Як пояснюють в "Укрзалізниці", фахівці виконуватимуть комплекс заходів із перевірки стану інфраструктури та оновлення елементів залізничного господарства.

У зв’язку з цим наприкінці травня та на початку червня в регіоні діятиме новий графік руху поїздів у Вінницькій області. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху перед поїздкою, оскільки час відправлення та прибуття деяких поїздів буде змінено.

Зокрема, з 26 травня по 1 червня змінюється розклад приміського поїзда №6344 сполученням Гречани – Жмеринка. До станції Коржівці поїзд курсуватиме без змін, однак відправлення з Коржівців відбуватиметься о 10:14 натомість 09:20. Прибуття на кінцеву заплановане на 11:59 натомість 11:01.

Також коригування торкнуться поїзда №6347 Жмеринка – Гречани. До Радівці рейс курсуватиме за чинним графіком, однак на станції Комарівці поїзд зупинятиметься о 19:09–19:10 натомість 18:13–18:14. Прибуття на кінцеву станцію очікується о 20:55 замість 19:47.

Крім того, оновлений графік запроваджують для поїзда №6350 Гречани – Жмеринка. До станції Коржівці рух залишатиметься без змін, після чого поїзд вирушатиме о 22:18 натомість 21:23 та прибуватиме о 00:02 замість 23:02.

Окремі зміни передбачені і для рейсу №6344 Гречани – Жмеринка до станції Деражня. Відправлення з Деражні відбуватиметься о 09:50 замість 09:33, а прибуття на кінцеву станцію — об 11:39 натомість 11:01.

Також №6347 Жмеринка – Гречани до станції Радівці курсуватиме з оновленим часом зупинки на станції Комарівці — 19:17–19:18 замість 18:13–18:14. Час прибуття змінено на 20:56 замість 19:47.

У залізничній компанії наголошують, що тимчасові зміни необхідні для підтримання належного технічного стану інфраструктури та забезпечення стабільного приміського сполучення в регіоні. Пасажирам рекомендують уважно стежити за оновленнями розкладу та враховувати можливі коригування під час планування поїздок.

Джерело: Укрзалізниця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: як саме було переглянуто ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Вінницькій області: ситуація ускладнилася.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області: кому можуть призупинити виплати.