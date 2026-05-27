Подорожчання проїзду в Сумській області пов’язане із загальним зростанням витрат у сфері пасажирських перевезень.

Подорожчання проїзду в Сумській області стало предметом обговорення в Охтирці після презентації оновлених автобусних тарифів, передає Politeka.

Нині у громаді працює 12 маршрутів із 23 раніше діючих. Перевізники фіксують дефіцит водіїв і нестачу кадрів, що впливає на регулярність рейсів і дотримання графіків руху.

Вартість квитка на рівні 13 гривень не змінювалася з 2023 року. За цей період суттєво зросли витрати на пальне, технічне обслуговування транспорту, ремонтні роботи та оплату праці персоналу.

Економічні підрахунки підприємств показують, що реальна собівартість однієї поїздки зараз становить від 20,09 до 37,48 гривні залежно від маршруту. У зв’язку з цим розглядають введення єдиного тарифу близько 20 гривень.

У міській адміністрації зазначають, що подорожчання проїзду в Сумській області пов’язане із загальним зростанням витрат у сфері пасажирських перевезень, що змушує компанії переглядати фінансові розрахунки.

Проєкти рішень винесено на громадське обговорення. Станом на зараз письмових зауважень або офіційних звернень від мешканців не надходило.

Також планується збереження окремих пільг. Для учнів молодших класів може залишитися тариф 10 гривень, а частина пасажирів і надалі користуватиметься безкоштовним проїздом.

Жителі активно обговорюють ситуацію в соціальних мережах, звертаючи увагу не лише на можливі нові ціни, а й на технічний стан автобусів та інтервали між рейсами.

Фінальне рішення щодо коригування тарифів ухвалять після завершення консультацій і аналізу економічних показників перевізників.

Джерело: okhtyrkainfo

