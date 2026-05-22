Обмеження руху транспорту в Чернівцях запроваджено одразу на кількох ділянках міста через ремонтні роботи та проведення масового заходу, передає Politeka.

Зміни діятимуть у різні періоди та охоплять як короткочасні перекриття, так і довготривалі роботи з оновлення дорожньої інфраструктури.

21 травня з 09:00 до 21:00 повністю перекрили рух на перехресті вулиці Володимира Великого та провулку Шпитального. Причина — ремонт каналізаційного трубопроводу, який потребує доступу до проїжджої частини.

Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

Додатково 21–22 травня буде недоступною територія платного паркувального майданчика на вулиці Омеляна Гузара, 1. Там планують проведення благодійного заходу, що передбачає повне перекриття доступу для транспорту.

Найдовші зміни стосуються Південно-Кільцевої вулиці. З 21 травня до 15 грудня діятиме повне перекриття в’їзду до мікрорайону через капітальний ремонт між будинками №5-У, №5-В та №9-А.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях у цьому випадку вплине на щоденну логістику мешканців, тож водіям радять заздалегідь планувати маршрути та використовувати альтернативні напрямки проїзду.

Крім того, в Чернівцях також повідомляли про новий графік руху транспорту.

Ситуація із дефіцитом кадрів у місті залишається вкрай гострою, що безпосередньо впливає на зручність пересування. За даними місцевого перевізника, ситуація з персоналом у даний час є дійсно критичною.

Залучити нових працівників на комунальне підприємство не вдається навіть за допомогою пропозицій із високими заробітними платами.

Джерело: tva

