Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується в різних категоріях харчів, де протягом останнього місяця змінилася вартість як базових бакалійних товарів, так і молочної продукції, повідомляє Politeka.

У сегменті круп гречка демонструє помірну динаміку. Середній показник нині становить 76,10 грн за кілограм, тоді як у квітні він тримався на рівні 69,21 грн. У торгових мережах ціни коливаються від 62,90 до 96,50 грн залежно від магазину.

Протягом періоду спостерігалися коливання: від стабільних 75 грн наприкінці квітня до пікового значення понад 81 грн у середині травня, після чого відбулося повернення до поточних показників.

У категорії макаронних виробів вермішель довга нині коштує 38,60 грн за кілограм, тоді як місяць тому середній рівень становив 33,14 грн. У динаміці продукт практично без зниження закріпився на новому рівні після різкого підйому на початку травня.

Молочний сегмент також демонструє зростання. Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) має середню ціну 61,05 грн, тоді як у квітні показник становив 54,23 грн. У магазинах вартість коливається від 57,90 до 68 грн.

Щоденні дані показують поступове підвищення: від рівня близько 52 грн у квітні до понад 60 грн наприкінці травня.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільше проявляється у молочній групі, тоді як крупи та макарони демонструють більш рівномірні зміни без різких стрибків.

Аналітика цінових показників свідчить про загальну тенденцію поступового зростання вартості базових продуктів залежно від категорії та ринкових коливань.

Джерело: Мінфін

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.