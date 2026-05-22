У такому контексті дефіцит продуктів в Миколаївській області може проявлятися опосередковано.

Дефіцит продуктів в Миколаївській області може відчутно вплинути на продовольчий ринок через тимчасову нестачу меду в Україні, яка вже позначається на внутрішній пропозиції та експортних поставках, повідомляє Politeka.

За словами генерального директора експортної компанії Beehive Семена Гагаріна, наразі галузь працює в умовах скорочених запасів до нового врожаю. Це вже спричинило зменшення обсягів відвантажень, особливо у напрямку країн Європейського Союзу, що традиційно є головним ринком збуту українського меду.

Фахівець зазначає, що ситуація має тимчасовий характер і пов’язана з сезонністю виробництва. Поступова стабілізація очікується після збору нового врожаю наприкінці літа, орієнтовно у серпні–вересні. До цього моменту ринок працюватиме в умовах обмеженої пропозиції.

У такому контексті дефіцит продуктів в Миколаївській області може проявлятися опосередковано — через коливання цін та скорочення доступності окремих позицій, зокрема продуктів бджільництва, які частково формують споживчий кошик.

Експерт підкреслює, що Україна залишається значним гравцем на світовому ринку меду: більша частина продукції традиційно експортується, а основним напрямком є ЄС, на який припадає до 90–95% поставок. Саме тому будь-які внутрішні коливання швидко відображаються на зовнішній торгівлі.

За прогнозами, загальний обсяг експорту у 2026 році може знизитися на 10–20% у порівнянні з попередніми періодами. Причиною називають обмежену пропозицію до нового сезону та конкуренцію з боку інших країн-постачальників.

Водночас аналітики галузі очікують, що після збору врожаю ситуація може вирівнятися. Рівень виробництва, за попередніми оцінками, здатен повернутися до середніх багаторічних показників, що вплине і на стабілізацію цін, і на відновлення експортних обсягів.

Джерело: agronews

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області: про які зміни стало відомо

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.